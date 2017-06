Ile Maurice: Parlement - Duval cible les courses hippiques pour sa PNQ

Reprise des débats parlementaires ce mardi 13 juin 2017.

Apres une première séance sans Private Notice Question, pour cette session le leader de l'Opposition reviendra à la charge avec une question sur les courses hippiques. Pour la question parlementaire, il sera demandé au Premier ministre, si à l'égard de la Commission d'enquête sur les cours hippiques du 24 septembre 2014, une requête aux commissaires a été adressée pour obtenir une copie du rapport confidentiel intérim soumis au Président de la République le 28 novembre 2014.

Le Leader de l'opposition souhaite également connaître les actions qui seront entreprises en fonction de l'Implementation Report de Juin 2016 et des recommandations 11 et 18 du rapport final. Ce milieu s'est retrouvé sous les feux des projecteurs, avec tout d'abord, les mesures budgétaires et l'affaire Balgobin.

Lors de la présentation du budget qui a eu lieu le jeudi 8 juin 2017, Pravind Jugnauth avait mentionné des amendements légaux pour un meilleur contrôle des paris. Ceci vise à lutter contre les opérations consistant à se servir des paris illégaux pour blanchir de l'argent.

Quant à l'affaire Mukesh Balgobin, également au centre de l'attention, ceci survient après la fuite de documents bancaires. La MauBank a décidé de mettre sous séquestre MBL Distribution, une entreprise de Mukesh Balgobin. MBL Distribution et sa filiale MTK Ltd, agissent comme importateur et distributeur local et international de plusieurs grandes marques de whisky et d'autres produits d'alimentation.