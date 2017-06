Ile Maurice: Mukesh Balgobin - victime politique ?

L'affaire fait grand bruit au Champ de Mars. La MauBank a décidé de mettre sous séquestre MBL Distribution, l'entreprise de Mukesh Balgobin, ainsi que sa filiale MTK Ltd, importateur et distributeur local et international de plusieurs grandes marques d'alcool et d'autres produits alimentaires. La semaine dernière, ces firmes ont été visitées par Sattar Hajee Abdoula, mandaté par la MauBank comme Receiver Manager (administrateur- séquestre).

A la suite de l'annonce de la mise en liquidation des sociétés de Mukesh Balgobin, la Gambling Regulatory Authority (GRA) est montée au créneau. Elle a fait parvenir, le lundi 12 juin 2017, une correspondance au Mauritius Turf Club (MTC) pour avoir le fin mot de l'histoire. Dans sa missive, l'instance régulatrice vient rappeler au Club que l'organisateur des courses ne peut compter sur son board un membre sur qui pèse un Bankruptcy Order et que le maintien de la licence d'opération du MTC dépendra de sa capacité à se conformer à la Registrar of Associations Act.

Selon des documents bancaires qui ont fuité, MBL Distribution a emprunté Rs 61 millions à l'ex Mauritius Post and Cooperative Bank (aujourd'hui MauBank) entre le 17 août 2011 et le 9 septembre 2014. La MauBank reproche à MBL et à MTK d'avoir une ardoise trop lourde.

Mukesh Balgobin, membre du comité auteur du clip à succès «Viré Mam», aurait aussi pris ses distances du Mouvement socialiste militant (MSM). Dans le milieu, on soupçonne que ce serait lié à une vendetta politique.