Cameroun: Des bandits agressent la maman de Teikeu

Bafoussam. Samedi 03 juin dernier, ils ont fait irruption dans le domicile familial et ont emporté une importante somme d'argent. Bafoussam, le quartier Banengo ville est réputé dangereux. Personne n'avait toutefois anticipé sur le coup réalisé par des brigands Samedi 03 juin dernier.

Vers 21h, 05 hommes se présentent au domicile familial d'Adolphe Teikeu. Ils disent être des journalistes venus interviewés la mère et les sœurs de l'international camerounais. Une fois installés, ils dévoilent leur vrai visage. Ce sont des bandits qui ont humé l'odeur de billets de banque et sont venus dévaliser la tirelire de la maman du défenseur central de Sochaux. « Teikeu était de passage dans la ville deux jours avant et les bandits se sont dit qu'il a dû laisser beaucoup d'argent à sa maman », indique un habitant du quartier.

Après avoir tenu en respect la maman et les sœurs du joueur à l'aide de machettes, le groupe de malfrats exigent de l'argent. La maman panique et leur cède le butin. « Beaucoup d'argent », confie-t-elle sans vouloir en dire plus. « Des centaines de milles », indique une source. Enervés, les bandits en veulent plus. Ils ont alors la bonne idée de prolonger leur descente juste à côté. Valeri Kameni est le frère aîné d'Adolphe Teikeu. Il tient un débit de bois son à côté de la maison familiale qu'il a rénové et rebaptisé poste 4 en référence au numéro qu'abhorre son frère sur le terrain.

C'est ce lieu que les faux journalistes prennent d'assaut juste après. Mais ici, la résistance est toute autre. Valeri s'interpose vigoureusement et se prend des coups de machettes à la tête et au bras. Courageux, l'homme parvient à ameuter le quartier et à provoquer la fuite des brigands.

Une semaine après cette violente confrontation, il porte un pansement au bras et des traces de machettes sont visibles sur sa tête. Mais l'homme ne veut pas s'étendre sur cet acte crapuleux de peur que cela ne nuise à la concentration d'Adolphe, qui dispute la Coupe des Confédération avec les Lions Indomptables dès ce 17 juin en Russie.

C'est d'ailleurs la posture de toute la famille qui préfère gérer ce drame en interne tout en suivant la plainte introduite auprès des autorités compétentes.

Aux dernières nouvelles, deux jeunes gens auraient été interpellés dans le cadre de cette enquête mais ils n'auraient pris qu'une part marginale dans l'attaque.

Ils sont actuellement « exploités » pour remonter aux vrais acteurs.

Dans l'intervalle, les Teikeu se sont quelque peu fermés et les journalistes ne sont plus les bienvenus à la maison. On peut les comprendre.