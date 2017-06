Cameroun: Mort de Mgr Bala - Vérités et mystères

Si on ajoute l'état du corps de Mgr Bala, qui n'aurait pas mis 72h dans les eaux de la Sanaga, et les signes de violence qu'on y a retrouvé, l'enquête judiciaire en cours s'oriente inexorablement vers l'assassinat.

Ce d'autant plus le recteur a certainement avoué à ses bourreaux qu'il a transmis la « liste noire » à l'évêque, qui l'aurait, à son tour, transmise à sa hiérarchie (nos sources parlent du nonce apostolique, Pierro Pioppo), en l'assortissant d'un document sur l'ampleur du phénomène de l'homosexualité au sein du Petit séminaire de Bafia. Réputé inflexible, l'évêque aurait donc refusé d'étouffer un phénomène paranormal et de livrer des informations gênantes à ses bourreaux, en dépit de la pression d'enfer.

De sources proches du diocèse de Bafia et de l'enquête, la thèse du suicide est de plus en plus battue en brèche par un faisceau d'éléments. L'on apprend que l'évêque de Bafia a été «enlevé » par des personnes avec qui il a passé du bon temps dans la journée du 30 mai. Des personnes dont il ne pouvait présumer de la dangerosité. Les contradictions et les incohérences du vigile supposé en faction, notamment sur les ondes de la Crtv-radio, tendent à faire penser que ce dernier n'a pas le fin mot de l'affaire ou refuse de dire la vérité.

