Cameroun: Paul Eric Kingue - «Nous sommes un parti républicain»

interview

Président national du Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau (MPCN)

Vous venez de procéder à Douala au lancement du Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau (MPCN). Qu'apportez-vous de nouveau dans le paysage politique camerounais ?

Le MPCN est un parti qui s'est assigné des missions très fortes et complètement différentes de ce que jusqu'ici les autres partis politiques n'ont pas réussi à faire. Notre arrivée changera complètement le paysage politique camerounais en ce que : tout d'abord le MPCN est un parti humaniste. L'action du MPCN est inspirée par l'humanisme, c'est-à-dire, l'amour de l'homme, le souci constant de le protéger contre tous les aléas de la vie. Le MPCN considère que le but ultime de la politique est le bien-être politique, économique, social et culturel de l'homme.

Comment s'organise votre parti sur le terrain ?

Depuis le lancement de notre parti il y a quelques jours à Douala, l'engouement autour de celui-ci est grand et surtout au-delà de mes attentes. A ce jour, les comités populaires sont en train de se créer sur l'ensemble du territoire. Nous sommes envahis d'appels venant parfois des zones dont on s'attendait le moins. Ce qui va nous faciliter la tâche. Un chronogramme et un agenda de descente sur le terrain pour l'installation de ces organes de base est en train d'être arrêté. Bientôt, la machine va être lancée et elle ne s'arrêtera que le jour des élections pour reprendre après celles-ci. Je suis surpris par la très forte mobilisation des Camerounais à vouloir porter notre parti si haut dès sa création. Je les exhorte à continuer dans ce sens parce que nous avons le devoir de faire bouger les lignes.