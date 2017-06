Cameroun: Réflexion - Que valent nos représentants en politique ?

En dressant ainsi le paysage politique, l'auteur est appuyé par le préfacier, le Pr. Ebénézer Njoh Mouellé, qui retrace l'itinéraire historique de l'introduction de cette pratique. De la représentation du « Territoire du Cameroun » à l'Assemblée nationale française par des « indigènes civilisés », en passant par l'ATCAM (Assemblée territoriale du Cameroun), l'ARCAM (Assemblée représentative du Cameroun), le préfacier constate que l'institution à fière allure aujourd'hui. « Cela témoignage que l'histoire humaine est la résultante d'une sédimentation successive et circonstanciée des produits de luttes et de contre-luttes autour des intérêts inévitablement contradictoires », écrit le Pr. Njoh Mouelle.

Dans les deux cas, il rend l'autre présent, à condition de se substituer à lui. La représentation politique est fondée sur ce premier paradoxe : le représentant amène le représenté à l'existence dans le mouvement même où il l'escamote et prend sa place. Dans un « État représentatif », « le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants ». La notion au sens de ce processus de sélection/désignation, renvoie à la mise en place d'un « personnel politique ». Celui-ci, note l'auteur, est constitué par une élite spécifique en charge du pouvoir politique qui exprime la souveraineté nationale. La représentation nationale est alors assimilée au parlement et à l'exécutif. Mais Bernard Messengue Avom relativise cette définition qui, au plan heuristique, se heurte à une réalité.

Il faut sans doute lire et relire le nouvel essai de l'ancien ministre Bernard Messengué Avom, paru cette année, pour être sûr d'être en phase avec l'auteur. « La représentation politique au Cameroun. Genèse et particularités », c'est le titre retenu par l'écrivain-juriste, pour saisir le fonctionnement, éclairer sur l'évolution et la complexité de cette pratique dans l'univers institutionnel du Cameroun. Le représentant, en politique, rappelle l'auteur, a deux visages : il est celui qui incarne le représenté et celui qui agit en son nom.

