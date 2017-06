Cameroun: Vers l'épilogue d'une année agitée

Photo: Pixabay

Enseignant dans une salle de classe

La phase écrite des examens du GCE 2017 se tient après l'opération de rattrapage organisée pour sauver l'année scolaire dans les régions anglophones

Après la phase pratique qui avait débuté le 15 mai 2017, la phase écrite des examens du General Certificate of Education (GCE) a commencé hier sur l'ensemble du territoire national. 134 000 élèves composent dans les 432 centres d'examen qui existent. Tout le pays est concerné, mais les observateurs suivent avec une attention particulière le déroulement des épreuves dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, où le climat socio-politique est quelque peu tendu depuis octobre-novembre 2016. Raison pour laquelle les forces de l'ordre sont déployées sur le terrain pour barrer la voie aux fauteurs de troubles. Tout est parti de la grève lancée par des syndicats d'enseignants anglophones et certains avocats anglophones.

Des revendications à caractère corporatiste ont été présentées au départ. Mais, elles ont ensuite pris une coloration politique, en dépit des multiples mesures instruites par le gouvernement afin d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations clairement exprimées par les différents corps de métier. Cette situation a entraîné la perturbation du calendrier académique et pédagogique dans ces deux régions. C'est dans ces conditions qu'à l'approche des examens, des mesures de rattrapage des heures de cours perdues ont été prises, afin de remettre à niveau les élèves victimes des méfaits du débrayage et sauver par ailleurs l'année scolaire dans cette partie du pays. On se souvient que le 3 mars 2017, dans un communiqué, le ministre des Enseignements secondaires avait annoncé la mise en œuvre des mesures de rattrapage dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Il s'agissait des cours de rattrapage qui concernaient aussi la section francophone ; l'augmentation hebdomadaire de 17 heures de cours dans la section anglophone pour la période allant du 6 mars au 13 mai 2017 ainsi qu'il suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi, deux heures par jour ; mercredi, trois heures ; samedi, six heures. Autre disposition prise, le déroulement des cours pendant deux semaines pour les classes d'examen et pendant une semaine pour les autres classes lors des derniers congés de pâques. Le ministre invitait à cette occasion tous les membres de la communauté éducative, enseignants, élèves et parents d'élèves à s'investir pleinement, chacun en ce qui le concerne, en vue d'une parfaite mise en œuvre de ces mesures. Dans le même ordre d'idées, résolution avait été prise, du côté du GCE Board, de reporter jusqu'au 20 mars 2017 la date limite de dépôt des dossiers d'inscription aux examens officiels relevant de sa compétence. Les retardataires disposaient alors d'un délai supplémentaire pour s'inscrire et pouvoir composer le moment venu.