Cameroun: Centre - Le préfet du Mbam et Kim visite les services

C'est à un exercice classique quel s'est soumis le préfet Um Donatien un mois après sa prise de commandement à la tête du département du Mbam et kim. Une semaine aura suffi au préfet, du 11 au 17 mai 2017, pour effectuer le tour des services départementaux.

Cette visite qui rentrait dans le cadre de sa tournée de la prise, de contacts dans les services publics et parapublics départementaux, a été une occasion de prendre le pouls des activités des administrations et s'engager en fonction de la réalité du terrain. Après la sous-préfecture de Ntui et les services de sécurité notamment la police, la gendarmerie et la prison centrale, qui ont constitué la première étape, s'en est suivie la visite des différentes délégations départementales. Pour le moment, le département du Mbam et Kim ne compte que 24 services déconcentrés des administrations.

A chaque étape de sa visite, Donatien Um a échangé avec les différents responsables des structures qui, après présentation de leurs différentes missions, n'ont pas manqué d'émettre des doléances. Celles-ci sont variées et se résument, entre autres, à l'absence ou l'étroitesse des locaux de travail, à l'insuffisance, voire même l'absence des personnels ainsi que du matériel de travail. Le besoin le plus sérieux s'est présenté à la prison principale de Ntui. Là-bas, il n'y a ni eau, ni électricité pour les pensionnaires, ceci à la suite des pannes qui ont endommagé le forage et le transformateur.

Pour ce qui est des problèmes relevés dans les autres structures, le préfet Donatien Um reconnaît que ces besoins sont courants mais ne devraient pas empêcher le travail d'être fait. Et face aux difficultés évoquées par les différents responsables de structures, le préfet Donatien Um a promis de saisir les hiérarchies des administrations concernées.