Cameroun: Inscription sur les listes électorales - Les jeunes de Yaoundé II mobilisés

Le Réseau des jeunes volontaires francophones du Cameroun a organisé récemment une campagne dans ce sens dans le II arrondissement de Yaoundé

Durant le mois de mai, le Réseau des jeunes volontaires francophones du Cameroun (JVF Cameroun) a organisé deux sorties dans l'arrondissement de Yaoundé II (lieu-dit Texaco Ecole de police et esplanade de la sous-préfecture) pour mobiliser les jeunes de cette partie de la capitale à s'inscrire sur les listes électorales. Nom de code du projet d'encadrement « Un jeune, une carte électorale ». Pour le coordonnateur national du réseau, Hamed Yapja, « cette campagne a pour objectif d'inscrire massivement les jeunes du secteur informel sur les listes électorales afin de les faire participer à la vie du pays.

Il s'agit pour le cas d'espèce des taximen, mototaximen, vendeurs à la sauvette, pousseurs, bouchers, etc. « Nous sillonnons les différents secteurs où exercent ces jeunes, menons la campagne auprès des associations des jeunes, auprès du conseil communal, auprès des écoles coraniques, etc. afin de répertorier ceux qui ne sont pas inscrits », explique Hamed Yapja pour décrire leur mode opératoire. « Nous expliquons à ces jeunes le bien-fondé de participer ou de s'intéresser à la chose politique en choisissant leurs représentants au sein des conseils communaux, à l'Assemblée nationale, au Sénat et autres », poursuit le coordonnateur du réseau JVF Cameroun.

Et pour pourvoir le faire, « le seul moyen, c'est d'être inscrit sur les listes électorales afin de pourvoir voter, exprimer son choix le moment venu », explique Hamed Yapja. Avant le 31 août 2017, date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, le réseau ambitionne d'inscrire au moins 4000 jeunes. Pour ce faire, le réseau travaille en collaboration avec divers syndicats et associations regroupant les travailleurs du secteur informel de divers marchés de cet arrondissement. Il a par ailleurs l'onction morale des autorités locales que sont le maire de Yaoundé II, Luc Assamba et le sous-préfet, Yampen Ousmanou.