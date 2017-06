Togo: UNIR veut danles réformes dans un "consensus politique" et non rétroactives

Et en réponse a ceux qui soutiennent que UNIR et le gouvernement ne veulent pas des reformes politiques, Christophe Tchao s'inscrit en faux. "UNIR veut bien des réformes. Le gouvernement veut des réformes mais qu'elles se fassent dans un consensus politique".

Il a reconnu que le texte réintroduit n'est en aucun point différent de celui qui avait été rejeté plusieurs mois voire années, plus tôt. Pour ce texte, l'ancien ministre des Sports, a indiqué que, les discussions avaient achoppé sur la limitation du mandat présidentiel et la rétroactivité. "Nous voulons que la loi soit impersonnelle. Nous voulons une loi qui n'est faite pour personne mais une loi faite pour tous les Togolais", clame-t-il en substance.

Invité ce jour de nos confrères de Victoire Fm, le président du groupe parlementaire UNIR, Christophe Tchao, a fait le tour de ce qui dérange dans la position de l'ANC quant aux réformes politiques. Il dit vouloir les réformes politiques dans une démarche de "consensus politique". Ce qui à l'entendre n'est pas le cas de l'ANC qui les aurait demandé de lui montrer dans la Constitution, ou est-ce que c'est inscrit que c'est de façon consensuelle il faut faire passer les textes à l'Assemblée nationale. A tout prendre, on peut se dire que UNIR est plus que jamais "apôtre du consensus". Ce qui n'est pas le cas dans la démarche de l'ANC.

