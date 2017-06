Ile Maurice: PNQ sur les courses hippiques - Dev Beekharry avait une copie du rapport selon Duval

C'est alors que le leader de l'opposition en a rajouté une couche en affirmant qu'un des assesseurs avec lesquels il est en contact a remis le rapport à Dev Beekharry, conseiller de Sir Anerood Jugnauth en mars 2015. Xavier-Luc Duval a alors voulu savoir si le Premier ministre comptait prendre des actions disciplinaires et instituer une enquête. Celui-ci a affirmé qu'il n'était pas au courant que Dev Beekharry était en possession d'une copie du rapport. Cela a alors provoqué une certaine irritation chez Xavier-Luc Duval qui a indiqué qu'il en avait assez des 'cover- ups'. Il a demandé la mise sur pied d'un Select Committee sur le rapport intérimaire. Pravind Jugnauth devait répondre une fois de plus que cela n'était pas nécessaire. Concernant le financement de ce rapport, il a coûté Rs 6 millions à l'Etat, a précisé Pravind Jugnauth.

Séance très animée à l'Assemblee nationale lors de la Private Notice Question (PNQ) ce mardi 13 juin. Il y a eu de vifs échanges entre l'opposition et les membres du gouvernement. La PNQ de Xavier-Luc Duval portait sur le rapport de la commission d'enquête mise sur pied le 24 septembre 2014 sur les courses hippiques. Pour y répondre, Pravind Jugnauth a déclaré que le rapport intérimaire était toujours introuvable. Une lettre a été envoyée le 7 juin 2017 aux assesseurs pour obtenir une copie. Toutefois, le leader de l'opposition a affirmé qu'il était en contact avec les assesseurs et que ces derniers soutiennent n'avoir rien reçu du gouvernement.

