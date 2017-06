Ile Maurice: Affaire BAI - Adeela Rawat et Claudio Feistritzer réclament Rs 200 millions de dommages

Les charges provisoires qui pesaient sur eux ayant été abandonnées, Adeela Rawat et son mari Claudio Feistritzer ont déposé, le lundi 12 juin 2017, par le biais de leurs avocats, Mes Ayesha Jeewa et Gavin Glover, une plainte au greffe de la Cour suprême. Ils réclament des dommages de Rs 100 millions chacun. La plainte de plus de 100 paragraphes est dirigée contre l'État, le commissaire de police (CP), Mario Nobin, et l'assistant CP, Heman Jangi.

Claudio Feistritzer, ancien président de Bramcom Holding, qui regroupait toutes les compagnies du groupe British American Investment (BAI), raconte que «l'un des Senior Executives du groupe BAI avait été appelé dans une réunion avec l'ancien ministre Roshi Bhadain et que ce cadre avait été informé que le gouvernement demandait un engagement de Dawood Rawat, réclamant que ce dernier vende le groupe BAI pour une roupie symbolique à un groupe inconnu.»

Il dit qu'il a perdu un appartement, ne pouvant honorer ses dettes, son tout-terrain valant Rs 4 millions et avait même fait l'objet d'une enquête auprès de la Mauritius Revenue Authority, qui a trouvé qu'il était en règle avec ses impôts. Son arrestation et le calvaire qu'il a vécu constituent, selon Claudio Feistritzer, un acte arbitraire, injuste, illégal et malicieux, conséquences d'un abus d'autorité. «They acted in an oppressive manner with the intention of intimidating Dawood Rawat not to resist or fight the dismantling of the BAI Group», dit-il dans sa plainte.

Son épouse, Adeela Rawat, qui s'occupait de l'événementiel et des relations publiques du groupe, a vu son emploi résilié après pratiquement 15 ans de service. «À la suite de l'éclatement de l'affaire BAI et suivant mon arrestation, mes enfants ont dû manquer les classes à l'école car on craignait pour notre sécurité. J'avais même reçu des menaces sur les réseaux sociaux», fustige la soeur de Laina Rawat.

Ses enfants et elle auraient subi un traumatisme et elle s'est retrouvée sans emploi. «J'ai perdu mon appartement à Diplomat Gardens, Floréal, valant Rs 25 millions, de même qu'un autre appartement de Rs 22 millions ainsi que ma voiture Mercedes de Rs 5 millions», déclare-t-elle. De ce fait, le couple Adeela Rawat-Claudio Feistritzer réclame des dommages de Rs 200 millions. Rappelons qu'à la fin de mai 2017, Laina Rawat avait aussi intenté des poursuites pour réclamer des dommages de Rs 75 millions à l'Etat et à la police.