Cote d'Ivoire: Nice - Tottenham passe à l'offensif pour Jean Michaël Seri

Toujours est-il que l'avenir de Jean Michaël Seri s'inscrit a priori loin de l'OGC Nice, où il a signé il y a deux ans. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 34 matches de championnat cette saison, le petit milieu présente des statistiques plus que probantes.

Maitre à jouer de l'OGC Nice, Seri dispose d'une clause libératoire à 40M€. Et si Tottenham veut s'offrir l'Eléphant de la Côte d'Ivoire, il va falloir vite passer à l'attaque car la concurrence s'annonce très très rude. Car oui, la concurrence, légère pour le moment, pourrait rapidement devenir plus intense. Barcelone, s'il ne parvient pas à arracher la signature de Marco Verratti (PSG), aurait fait de l'Éléphant son plan B. Autre formation intéressée, qui pourraient rapidement passer à l'action : le PSG. Enfin, le joueur de poche aurait reçu un pont d'or de Chine, le Beijing Guoan lui ayant proposé un salaire annuel supérieur à 10 millions d'euros net.

Jean Michaël Seri a été l'un des principaux artisans de la formidable saison de l'OGC Nice, champion d'automne qui a terminé sur le podium et n'a lâché la lutte pour le titre que tardivement. Alors que le mercato a ouvert ses portes, un départ est évoqué pour l'Ivoirien et sa possible destination pourrait être Tottenham.

