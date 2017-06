Togo: Emmanuel Adebayor - La piste Marseille pas d'actualité

Annoncé la semaine dernière par un journaliste de RTL proche de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Adebayor a refroidi cette option dans un entretien à l'Equipe. L'attaquant d'Istanbul Basaksehir compte aller au bout de son contrat en Turquie.

« J'ai encore un an de contrat. je n'ai aucune raison de partir. Je suis très bien en Turquie« , a confié le capitaine des Eperviers qui n'a pu empêcher la défaite 0-1 du Togo dimanche contre l'Algérie en éliminatoires de la CAN 2019. Mais l'ancien Gunner ne dit pas non à un retour en France à l'avenir. Lui qui a raté un transfert à Lyon à l'été 2016: « On m'a contacté, je me suis rendu à Lyon mais cela ne s'est pas fait pour différentes raisons mais je n'en veux à personne. J'aurais pu revenir en Ligue 1, cela ne s'est pas fait. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Metz et je garde d'excellents souvenirs de la France. Rien ne dit d'ailleurs que je n'y rejouerai pas un jour« .

Adebayor a rejoint la Turquie fin février après plus de 6 mois au chômage. Et il se régale. « Je suis arrivé en Turquie avec beaucoup d'envie, de motivation. Nous avons fini deuxièmes et, la saison prochaine, nous disputerons le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. C'est fantastique« .