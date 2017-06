Cameroun: Michael Ngadeu Ngadjui - Un défenseur attiré par le but

Michael Ngadeu Ngadui est un défenseur très spécial. Le footballeur camerounais est de ceux qui assez souvent font trembler les filets des équipes adverses aussi bien en club qu'en sélection. Pièce indispensable du dispositif du sélectionneur Hugo Broos, il a relégué sur le banc de touche l'emblématique Nicolas Nkoulou Doubena. Portrait du meilleur buteur de l'équipe du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des nations senior.

L'année 2017 n'en est qu'à sa première moitié, mais Michael Ngadeu Ngadjui s'est déjà couvert d'or à deux reprises. Le footballeur camerounais a remporté le titre de champion de République Tchèque avec son club le Slavia de Prague le 27 Mai 2017. Soit près de 4 mois après la victoire en Coupe d'Afrique des nations (CAN) remportée en terre gabonaise avec les Lions indomptables du Cameroun. Ngadeu Ngadjui à participé aux deux sacres de façon active, en s'illustrant sur le terrain. A la Coupe d'Afrique le défenseur a marqué 2 des 7 buts de l'équipe du Cameroun. Ce qui a fait de lui le meilleur buteur de sa sélection à cette épreuve. En club aussi, il a fait trembler les filets. Ngadeu marque à 4 reprises au cours d'une saison qui le verra débuter 24 fois. Mais il va se révéler au monde à l'occasion de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations version senior.

Le défenseur central, du nombre des « sans-grade » qui vont défendre les couleurs du Cameroun à cette compétition, se signale le 18 janvier 2017. Ce jour-là le Cameroun affronte en match comptant pour la 2ème journée de la poule A,la modeste Guinée-Bissau. A la 78ème minute Christian Mougang Bassogog adresse depuis le flanc droit une passe à Ngadjui Ngadeu qui ne se fait pas prier pour envoyer le cuir d'une puissante et lointaine frappe, dans les buts Bissau-Guinéens. C'est la victoire assurée pour le Cameroun après l'égalisation de Sébastien Siani à la 60ème. Même s'il est passif sur le but de la Guinée Bissau, Ngadeu montre qu'il est un héros. Un héros qui éloigne sur sa ligne de but un ballon bissau-guinéen qui roulait vers les filets du gardien camerounais Ondoa.

Le nouveau patron de l'axe central

Le colosse défenseur (il mesure 1,90 mètre) remet ça en demi-finale contre le Ghana le 2 février 2017. Alors que le natif de la localité camerounaise de Bafang est (encore) monté, il profite d'une erreur du Ghanéen Brimah à la 73

ème minute pour inscrire le premier but de la partie. Posté au second poteau, il pousse le ballon dans le but vide. L'inévitable Christian Bassogog, futur meilleur joueur du tournoi, va l'imiter en inscrivant le second but des Lions

indomptable à la 93ème minute. La fin de la Can et son issue heureuse laissent littéralement l'artiste originaire de l'Ouest-Cameroun sans voix. « C'est un rêve. Je crois que je n'arrive pas encore à réaliser cela. C'est comme si quelque part je suis encore en train de dormir (... ) Mais je suis sûr que je vais me réveiller très tôt de ce rêve-là. Vraiment, c'est inimaginable ce qu'on a réalisé-là. Je suis sans voix, je suis ému. Si vous m'avez vu après la rencontre, j'ai presque coulé des larmes. Je ne savais pas quoi faire. Ma joie, je ne pouvais pas l'exprimer autrement », confie-t-il.

Le joueur du Slavia de Prague en a impressionné plus d'un. Le journaliste sportif camerounais Christel léger Tientcheu par exemple a remarqué avec un certain plaisir « sa forte propension à se projeter vers l'avant ». Notre confrère relève que ce tempérament offensif et « sa robustesse » sont « des qualités rares chez des défenseurs ». « Sa polyvalence est un atout majeur pour l'équipe », complète-t-il. Ngadeu Ngandjui n'a pas encore atteint le cap des 15 sélections mais est déjà considéré comme une valeur sûre chez les Lions indomptables du Cameroun.

« C'est la véritable trouvaille de Hugo Broos. Il a tout le temps donné satisfaction lorsqu'il est sur le terrain. Ça fait seulement un an qu'il est dans cette sélection mais on a comme l'impression qu'il y est depuis. Avec seulement 12 sélections à son actif, Ngadeu est aujourd'hui un cadre chez les lions. Sa grande taille lui permet d'être fort dans les ballons aériens, il ne doit plus que travailler sa vivacité pour tutoyer les meilleurs dans son domaine », analyse Christel Léger Tientcheu.

Du championnat amateur en Allemagne à la gloire continentale

Ngadeu Ngadjui, 27 ans le 23 novembre 2017, a fait bénéficier de son gros bagage physique et technique au Slavia de Prague, le grand club de la capitale de la République tchèque. A son retour de la CAN en février dernier, il inscrit 3 buts au cours de la partie que son équipe remporte devant Pribram sur le score de 8 buts à 1. Quelques jours plus tôt, le héros de Libreville avait été célébré pour son succès avec son pays. Les dirigeants du Slavia Prague lui ont offert une Mercedes blanche ornée de son effigie. Ils ont demandé aux supporters du club de venir féliciter leur champion au cours de la journée dédicace qu'ils offraient. Le Camerounais a signé des autographes et dédicacé des maillots du club de la capitale tchèque.

Avant le Slavia où il s'est engagé l'an passé pour 3 saisons, Ngadeu qui peut aussi évoluer comme milieu défensif a défendu les couleurs du Fc Botosani, un club roumain. Là-bas aussi il a inscrit des buts. Son compteur affiche 6 réalisations au cours de la 2015-2016. La carrière du défenseur-buteur commence au Cameroun. Il joue pour le Canon de Yaoundé en 2010 avant de se rendre en Allemagne pour poursuivre ses études après l'obtention d'une

bourse. Mais la passion du foot étant plus forte il se remet à jouer. Il s'engage avec le Kirchhorder un club amateur et en défend les couleurs au cours de la saison 2011-2012. Il rejoint ensuite Sandhausen II, autre club non professionnel en 2012-2013. Puis ce sera au tour de Nuremberg II de l'accueillir lors de la saison 2014-2015.

Au niveau de la sélection, le parcours de Michael Ngadeu démarre le 3 septembre 2016. Il débute lors du match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de 2017 qui oppose le Cameroun à la Gambie. Il en garde un bon souvenir puisque son équipe l'emporte par 2 buts à 0. Ngadeu Ngadjui enchaîne avec un match amical contre le Gabon et deux confrontations avec l'Algérie et la Zambie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018.

Michael est celui qui a relégué l'habituel titulaire Nicolas Nkoulou sur le banc de touche. Mais il montre toujours beaucoup de respect pour son concurrent de la défense axiale. «Je respecte énormément un joueur comme Nicolas Nkoulou, c'est quelqu'un que j'ai vu jouer et c'est une icône du football camerounais», explique-t-il à un confrère camerounais. Le conte de fées continue pour l'un des fers de lance des formidables Lions indomptables du Cameroun. Il fait partie des 23 joueurs retenus pour disputer dans quelques jours la 10ème édition de la Coupe des confédérations qui débute le 17 juin 2017 en Russie.