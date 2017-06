Ile Maurice: Après l'expulsion de Baloomoody - L'opposition fait un walk-out

Veda Baloomoody a vivement contesté la décision de Maya Hanoomanjee de l'expulser. Elle a alors expliqué que le membre du MMM a fait fi de ses instructions et ne s'est pas tu. D'où sa décision. Et l'opposition a fait un walk-out.

La situation s'est envenimée à tel point que la Speaker a menacé de suspendre la séance. Mais rien n'y a fait. Au final, elle a rappelé Veda Baloomoody à l'ordre à plusieurs reprises et a fini par lui demander de quitter l'Hémicycle. D'autant plus que le député avait écopé de plusieurs avertissements au début de la session parlementaire.

«Honourable Baloomoody, I order you out.» La Speaker de l'Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, a expulsé le député du MMM, Veda Baloomoody, de l'Hémicycle à 16 heures ce mardi 13 juin. Ceci, suite à un accrochage entre le Premier ministre Pravind Jugnauth et le député Rajesh Bhagwan. Les autres membres du MMM ainsi que les députés du Ptr ont effectué un «walk-out» du Parlement en solidarité.

