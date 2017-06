Ile Maurice: Budget - Bilan positif pour le MTUC

press conference

C'est un bilan positif que dresse le Mauritius Trade Union Congress (MTUC). L'exercice est qualifié de satisfaisant par la fédération syndicale qui animait une conférence de presse. C'était le mardi 13 juin au centre social Marie-Reine-de-la-Paix à Port-Louis.

Selon Dewan Quedou, président du MTUC, ce budget va relancer l'industrie du thé. «Il encourage les planteurs et les agriculteurs à diversifier leurs activités», déclare-t-il. Il ajoute que la culture de la noix de macademia pourrait aussi profiter aux planteurs.

Il souligne également l'introduction de l'impôt négatif pour 150 000 employés et l'imposition d'une Solidarity Levy de 5 % sur les riches ayant des revenus de Rs 3,5 millions par an. Et insiste sur le fait que les plus aisés pourront procurer un soulagement aux plus démunis. Sans compter que les taxes sur l'alcool et la cigarette contribueront à faire de Maurice une nation plus saine.

L'investissement de Rs 1,8 milliard pour la construction de logements sociaux pour les trois prochaines années est une autre mesure budgétaire saluée par le président du MTUC. Cette décision, dit il, aiderait le pays à combattre la pauvreté. Il accueille favorablement le retour du National Economic and Social Council qui sera présidé par le Premier ministre.

Cependant, Dewan Quedou dit regretter que le budget ne fasse aucune mention des amendements prochainement apportés à l'Employment Relations Act et à l'Employment Rights Act. Il a aussi décrié l'absence de mesures sur le salaire minimum. Enfin, le président de la fédération a suggéré que pour mettre fin au chômage chez les jeunes gradués, le gouvernement devrait les encourager à faire carrière au Canada, en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle Zélande.