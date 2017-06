analyse

L'équipe du Sénégal gagnerait à avoir un jeu plus fluide que celui fourni contre la Guinée équatoriale. C'est l'avis de Cheikh Sidy Ba, à l'issue de la première victoire obtenue lors de la première journée des éliminatoires de la Can 2019 (3-0). Si l'essentiel a été fait avec les 3 points empochés d'entrée, l'ancien défenseur des Lions pense que l'équipe d'Aliou Cissé doit cependant travailler à améliorer son jeu et mieux répondre à l'attente du public sénégalais.

Si l'essentiel a été fait avec les trois premiers points empochés d'entrée, face à la Guinée équatoriale (3-0), les «Lions» sont appelés à construire un jeu plus fluide et répondre à l'attente du public. C'est le sentiment de Cheikh Sidy Ba à l'issue de cette première sortie des «Lions » dans les éliminatoires de la Can 2019. «Les 3 points. C'est cela qui était le plus important. On a arraché la victoire. Les «Lions» doivent continuer le travail et essayer d'avoir un jeu fluide. C'est ce que le public aime. Quand la Guinée équatoriale a commencé à faire du beau jeu, le public a applaudi. C'est cela que l'on attend de notre équipe nationale», indique-t-il, avant d'ajouter : «Il faut continuer le travail. La Guinée Equatoriale est venue et a joué calmement et a essayé de trouver les intervalles et faire des doublements de passes. C'est ce que le Sénégal devrait surtout faire à domicile. Il va falloir que nous arrivions à produire un jeu plus élaboré. C'est par à-coup que l'on arrive à marquer des buts mais contre une équipe bien organisée et solide, nous aurons des difficultés», a-t-il souligné.

Selon l'ancien international, le sélectionneur doit insister sur le jeu au milieu de terrain.

«Le coach Aliou Cissé doit insister sur le milieu de terrain. C'est là où le bât blesse. Nous avons des joueurs qui portent trop le ballon. Nous jouons à domicile et dans certaines séquences de jeu, on doit lâcher le ballon le plus rapidement possible et aller vers l'avant où nous avons des joueurs rapides », soutient-il

Poursuivant son analyse, il pense que si l'on arrive à trouver le juste milieu entre la défense et le milieu de terrain, le Sénégal pourra faire un grand pas et retrouver ce beau jeu si attendu.

«Nous avons vu en première mi-temps, Kalidou Koulibaly balancer de la défense rapidement le ballon. On doit arriver à faire le décalage et ne pas se précipiter. Il faut essayer de faire des doublements de passes et porter la balle vers l'avant. Et avec des milieux de terrain qui décrochent, essayer de jouer le plus rapidement possible. Si on arrive à trouver le juste milieu entre la défense et le milieu de terrain, on pourra faire un grand pas et trouver le beau jeu que le public demande depuis longtemps », relève t-il. Sur l'apport des latéraux dans la rencontre, Cheikh Sidy Ba de noter :

«On a vu Adama Mbengue qui est parvenu à faire plusieurs décalages sur son aile, mais il pèche souvent sur le dernier centre. C'est quelque chose qu'il faudra travailler à l'entraînement pour apporter un plus à l'équipe nationale. Mais il est présent sur le plan défensif, Moussa Wagué est entré dans le match, un peu timidement. Il faut qu'il se lâche pour conserver le plus longtemps dans cette équipe nationale ».