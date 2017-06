Ile Maurice: Bureau de l'Attorney General - Me Shahnawaz Namdarkhan n'est plus

L'Attorney General Office (AGO) est en deuil. Me Shahnawaz Namdarkhan, Principal State Counsel, (PSC), a été terrassé par une grave maladie. Il était âgé de 38 ans. Ses funérailles ont eu le lundi 12 juin.

Me Dhiren Dabee, Senior Counsel et Solicitor General ainsi que ses collègues gardent de lui le souvenir d'un homme très courtois et qui était toujours prêt à aider ceux qui sollicitaient son aide. «C'est une grande perte pour le bureau. Il était un jeune très prometteur», indique Me Dabee.

Il avait prêté serment comme avocat, le 8 septembre 2003, devant le chef juge Bernard Sik Yuen. Il était le fils de Me Sadeck Namdarkhan, ancien magistrat et ex-vice-président de la Commission des droits de l'homme.

Lauréat en économie de la cuvée 1997, Shahnawaz Namdarkhan a étudié le droit à l'université de Cambridge. En juin 2001, il a décroché son BA (Hons). Ensuite, il a été admis à la Nottingham Law School avant d'être «called to the bar» au Gray's Inn. Il avait fait son pupillage à l'étude de Me Désiré Basset, Senior Counsel.

Après un bref passage au barreau, il a intégré la State Law Office (SLO). Il a gravi les échelons pour occuper le poste de Principal State Counsel. Lors des dernières élections générales, Me Namdarkhan était le Returning Officer pour la circonscription nº3.