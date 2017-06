Sénégal: Recherche et développement - Des scientifiques africains pour un legs assuré

La Semaine Africaine des Sciences a été lancée samedi dernier à Dakar. Elle vise à impulser chez les jeunes apprenants (écoliers) une nouvelle dynamique des matières scientifiques. Cette initiative se veut de créer un cadre de rencontre et d'échanges entre apprenants et scientifiques pour leur permettre de mieux s'engager dans les sciences, gage d'un développement harmonieux et durable.

La recherche-action des scientifiques et technologues africains doit être soutenue pour insuffler auprès des écoliers et jeunes une nouvelle dynamique, gage d'un développement harmonieux et durable pour nos Etats respectifs. Pour ce faire, le Next Einstein Forum (Nef), une initiative de l'Institut panafricain des Sciences mathématiques (Aims), en partenariat avec Robert Bosch Stiftung, a lancé, samedi dernier, à Dakar, la Semaine Africaine des Sciences du Nef.

L'objectif étant de cultiver chez les écoliers la recherche-action, devant impulser une nouvelle dynamique des matières scientifiques pour faire face au défi du développement à multiples enjeux. «Nos activités démontreront également l'impact critique de la science dans la vie quotidienne. A long terme, nous espérons catalyser les investissements dans la recherche-développement et ainsi vulgariser les sciences», a déclaré Thierry Zomahoun, Président et directeur général d'Aims.

«La Semaine Africaine des Sciences, organisée tous les deux (2) ans en terre africaine, est le lieu de rencontre du comité scientifique mondial. Cet événement est célébré dans 13 pays d'Afrique par le Next Einstein Forum, qui est une plate-forme devant permettre à l'Afrique de devenir un leader sur la scène internationale dans le domaine de la science et de la technologique», a précisé Assane Fall, ambassadeur du Nef au Sénégal.

Ce forum international, organisé tous les deux (2) ans sur le sol Africain, est le lieu de rencontre du comité scientifique mondial. Le Nef est constitué autour des jeunes qui sont le présent et l'avenir de l'Afrique, a ajouté Assane Fall, ambassadeur du Nef au Sénégal. Selon lui, à travers le travail des lauréats, des ambassadeurs de l'Afrique, le Nef met en avant les temps scientifiques d'Afrique car la science est la nouvelle arme pour relever les défis. Par cette initiative, «le Nef envoie un signal fort en promouvant l'implication des femmes dans les domaines scientifiques et technologiques», a ajouté M. Fall.

Poursuivant son propos, il fera noter que le Nef compte élargir la Semaine Africaine des Sciences à 30 pays en 2018 et à tous les 54 pays d'Afrique d'ici 2020. «Au-delà des chiffres, le Nef espère que la Semaine Africaine des Sciences va grandir pour englober des activités majeures dans les écoles et les universités et aboutir à la collaboration concrète entre le milieu de la recherche et le secteur privé. Il faut faire un Sénégal, une Afrique capable de faire la science par ses fils et pour ses fils», a-t-il fait comprendre.

Après Dakar, la Semaine Africaine des Sciences du Nef au Sénégal va se poursuivre «à Saint-Louis du 16 au 18 juin, à travers la caravane de la Science qui va faire le tour de 3 à 5 écoles et au Centre culturel de la ville pour imprégner les populations de l'importance de la science, initier les élèves à la culture scientifique et démocratiser l'accès et l'utilisation de la science», informe Assane Fall. Le programme comprend également un atelier de formation au codage, mais aussi des panels de discussions sur le rôle de la femme dans la science et la technologie.