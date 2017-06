press conference

En conférence de presse organisée hier, lundi 12 juin au siège de son parti Luy Jot Jotna, Cheikh Tidiane Gadio a procédé, en compagnie de huit autres leaders politiques, au lancement du mouvement Senegal Day Dem 3ème pôle alternatif. Une coalition qui a fini de tracer sa voie vers les législatives.

En effet, la coalition Senegal Day Dem 3ème pôle alternatif qui entend être « une troisième alternative » en dehors de Mankoo Taxawu Senegaal et Wattu Senegaal, cherche à maximiser ses chances en marge des législatives du 30 juillet. Parmi les leaders politiques qui sont membres de ladite coalition figurent notamment Mohamed Diallo de Tivaouane, Sokhna Fatou Sarr de la plateforme pour le leadership du futur, Bass Sarr de And Jerin Senegal, Moustapha Gueye de Ifana, Dethié Ndiaye de l'Union pour le Mouvement Progressiste, Moussa Mbaye du M23 patriotique, Abdallah Ndiaye du Mouvement pour l'Unité et la Vérité basée à Touba.

Revenant sur les 47 listes issues des différentes coalitions et mouvements pour les législatives de juillet prochain ayant pour conséquence « un jungle de bulletins », Cheikh Tidiane Gadio indiquera que « le côté multipartisme est évident, le Sénégal frôle les 300 partis politiques qui sont pour l'essentiel l'excroissance d'un mouvement initial ». Et de poursuivre en ironisant : « On espérait avoir une dizaine voire une quinzaine de partis politiques, mais entrer dans une salle et avoir 47 bulletins de vote, ça peut même faire peur au votant ».

Allant plus loin, le leader de Luy Jot Jotna parlera de « main invisible » qui œuvrerait dans l'ombre pour annihiler les législatives «si chaque citoyen prend six minutes pour accomplir le vote, c'est dix personnes qui votent par heure. Sur dix heures de vote, ça fait cent personnes et cent-vingt personnes sur douze heures, c'est comme s'il y avait une main invisible qui fait tout pour que ces élections n'aient pas lieu », a déploré Cheikh Tidiane Gadio.