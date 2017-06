Sénégal: Gestion des déchets solides - l'Ucg valide son plan quinquennal de formation...

L'Unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg) a procédé également, lors d'un atelier tenu à Dakar, à la validation de son plan quinquennal de formation sur les métiers de la gestion des déchets solides. Présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs acteurs de la décentralisation dont des représentants de l'Ams et de l'Ads.

L'Unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg) pose un pas important vers la formalisation des métiers de la gestion des déchets solides. Chargée de la mise en œuvre du Programme national de gestion des déchets (Pngd), l'Ucg a également procédé, lors d'un atelier tenu à Dakar à la validation de son plan quinquennal de formation sur les métiers de la gestion des déchets solides. Prévu sur la période 2016-2020, ce document permet à l'Ucg de disposer d'un outil de renforcement des capacités des acteurs du secteur de nettoiement afin d'améliorer leurs performances et leur efficacité dans l'exécution des mandats.

Dans son discours d'ouverture lors de cette rencontre, Alassane Mbengue, directeur de campagne du ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, venu représenter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, s'est félicité de l'élaboration de ce document dont il a annoncé par ailleurs l'intégration dans la stratégie nationale de formation. D'ailleurs, estimera-t-il, sa mise en œuvre va toucher l'ensemble des acteurs du secteur de la gestion des déchets notamment les élus, les travailleurs du nettoiement, les acteurs communautaires et toutes les personnes qui peuvent participer à la pré-collecte, à la collecte, au tri, à la valorisation et au traitement.

Prenant la parole à son tour à la suite du directeur de campagne du ministre de la Gouvernance locale, Ibrahima Diagne, coordonnateur de l'Ucg a indiqué que l'objectif de son organe visé à travers ce document est d'impulser une économie de déchets.

À ce titre, il a annoncé plusieurs activités dans le cadre de ce plan dont notamment le renforcement des capacités des élus locaux en conception, en élaboration et en mise en œuvre des politiques publiques en matière de gestion des déchets solides. Au même titre que le renforcement des capacités des services techniques municipaux en charge de la gestion opérationnelle des déchets, des travailleurs du nettoiement et des acteurs communautaires (les charretiers et récupérateurs). Annonçant par ailleurs, les travaux en cours des Centres d'intégration et de valorisation des déchets à Touba, Kaolack et Tivaouane, le coordonnateur de l'Ucg a également annoncé 15 000 emplois sur toute la filière de la gestion des déchets dans les années à venir. Il faut souligner que cette rencontre de validation de ce premier plan quinquennal de formation sur les métiers de la gestion des déchets solides s'est tenue en présence de plusieurs acteurs de collectivités dont des représentants de l'Association des maires du Sénégal (Ams) et l'Association des départements du Sénégal (Ads).

... ET SA STRATEGIE DE FINANCEMENT ET DE RECOUVREMENT DES COUTS

L'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) accélère la cadence du processus de réforme du secteur de la gestion des déchets solides. Quelques jours après l'installation du comité technique d'appui aux réformes du secteur de la gestion des déchets solides et la validation de la loi d'orientation pour une gestion intégrée et durable des déchets solides municipaux, l'Ucg a en effet soumis hier, lundi 12 juin, son rapport stratégique sur le financement et le recouvrement des coûts à l'appréciation des acteurs du secteur. Dans son allocution d'ouverture, le directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance locale, du développement, de l'aménagement du territoire, Alassane Mbengue, s'est félicité de ce document qui «vise à évaluer l'ensemble des coûts et les recettes potentielles attendues sur tout le maillon de la chaine au niveau de chaque territoire».

Pour cause, soulignera-t-il, il permettra de préciser les éléments relatifs aux coûts et aux recettes issues des services de conditionnement, de balayage, de pré-collecte, de collecte, de tri, de valorisation, de transfert et d'élimination des déchets solides, de réhabilitation des décharges et de fonctionnement des instances de gestion ainsi que des infrastructures.

Abondant dans le même sens, Ibrahima Diagne, coordonnateur de l'Ucg a annoncé un certain nombre de mutations dans le cadre de cette réforme dont le changement du cadre législatif avec la revue de la loi d'orientation de l'Ucg, la refonte du décret de 1974 réglementant la gestion des déchets au Sénégal et la refonte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères régie par une loi de 1972 qui selon lui, n'est plus efficace ainsi que la réorganisation et la restructuration de l'appui technique et financier de l'État au niveau des collectivités locales. Cette deuxième réunion du Comité technique d'appui aux réformes du secteur de la gestion des déchets solides s'est tenue en présence de plusieurs personnalités dont le représentant du directeur régional de la Banque islamique de développement (Bid),de l'Assemblée nationale et du personnel de nettoiement pour ne citer que ceux-là.