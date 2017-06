Sénégal: Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'Apr - «J'appelle tous les partis de BBY à revenir à la raison»

Entre mai 2016 et mai 2017, seuls 1 620 talibés ont été retirés de la rue, rapporte le… Plus »

Quatrièmement, qui doit choix dit renoncement. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir des frustrés après les investitures parce que nous avons une coalition si large que dès lors que tu choisis, il y aura normalement des gens qui seront laissés en rade. Et la démocratie voudrait que, si on a quelque chose sur quoi on n'est pas d'accord, qu'on puisse s'exprimer librement. Mais, il faut retenir que malgré ces contestations, aucun parti politique de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar n'a jusqu'ici appelé à voter pour sanctionner la liste Bennoo. C'est pourquoi, j'appelle tous les partis de Bennoo Bokk Yaakaar à revenir à la raison.

