Sénégal: Efforts en matière de cyber-sécurité - Le pays met sur pied sa task-force

L'information est de Tidiane Sarr, membre du Bureau exécutif d'Optic, en marge des "Matinées du numérique", initiées par Optic et le Rejotic. Tidiane Sarr a informé ainsi qu'au vu des efforts à fournir dans le pays, le gouvernement a mis en place une task-force, sous l'autorité du ministère des Postes et télécommunications. Celle-ci regroupe, selon lui, tous les représentants des ministères, la société civile (Assi) et le secteur privé dont Optic et cette entité doit suivre les travaux initiées dans ce sens.

Pour encourager une prise de conscience mondiale et motiver les pays à intensifier leurs efforts en matière de cyber-sécurité, l'Union Internationale des Télécommunications (Uit) a développé un indice de la cyber-sécurité dans le monde (Gci), qui évalue l'engagement des pays en faveur de la cyber-sécurité. Cela, au regard de cinq piliers stratégiques liés aux aspects juridique, technique, organisationnel, à la prise de conscience et le savoir-faire, voire à la coopération internationale.

