Aux populations des Hlm, il a tenu à faire savoir qu'il n'y a pas de caisse au niveau de la mairie. Mieux, le maire progressiste a précisé qu'il ne dispose pas de fonds et que tout est géré par le Trésor. A son avis, c'est cela qui explique les lenteurs notées dans la distribution de médicaments aux structures de santé de la localité, ainsi qu'à celles sportives et éducatives. Par conséquent, il a tendu la main à tous les habitants de la commune pour lever des fonds, afin de pouvoir laisser un bilan à son départ. Informant, par ailleurs, que la maire est «de verre», il a invité toutes les populations à se rapprocher de leur municipalité pour avoir toutes les informations qu'elles désirent.

L'entrée en vigueur de l'Acte III de la décentralisation continue d'étouffer certaines municipalités, à l'image de celle des Hlm. C'est du moins ce que semble dire le maire de la commune, Pape Seck. En effet, en marge de la cérémonie de remise d'un lot de médicaments d'une valeur de 7,5 millions aux structures hospitalières de la commune, le maire a plaidé pour le déblocage de la phase III de la réforme sur la décentralisation. Faisant part de toutes les difficultés que rencontre sa municipalité pour venir en aide aux populations, il a informé que plus de 100 millions de dépenses ont été engagés par la mairie sans pouvoir les payer. Donc, pour lui, la mairie travaille sur la base de prêts. Il a aussi révélé qu'avant l'Acte III, la ville de Dakar allouait aux Hlm 198 millions. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, dans la mesure où seuls 29 millions ont été attribués à la collectivité.

