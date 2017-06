Emile Daly Diouf, le président du Mouvement autonome chrétien pour le développement durable a décliné la volonté manifeste des chrétiens de s'engager en politique et leadership. Cette annonce a eu pour cadre le Centre de formation pédagogique de l'enseignement privé catholique Abbé Boilat de Mbour, lors d'un forum ayant enregistré la présence du ministre des Forces armées, Augustin Tine. Selon Emile Daly Diouf, la vision de son mouvement se résume à «Un Sénégal où il fait bon dans la justice, la paix, le partage équitable des richesses.»

La mission dévolue à son mouvement repose sur la quête et la vulgarisation de valeurs fondamentales. Celles-ci s'étendent à la contribution pour la mise en place d'un Sénégal émergent et l'assurance d'un engagement massif des chrétiens dans la vie publique et politique. Les fondements retenus pour les orientations du Mouvement autonome chrétien pour le développement durable sont la foi en Jésus-Christ, le ressort de leur action; l'enseignement social de l'église, le moteur ; et l'encouragement de la conférence épiscopale.

Les orientations stratégiques pour la mise en œuvre de mouvement privilégient l'approche pédagogique pour la massification, la pratique du plaidoyer et la médiation, le recours à la médiation, l'intervention sur le discours et la pratique politiques en plus de l'accompagnement politique.

Les stratégies de mise en œuvre demeurent: la lecture des événements; l'analyse des impacts des décisions, des discours, des actes, sur la société et particulièrement sur la communauté chrétienne; la prise de paroles sur des questions d'ordre international, national et local; et afficher une position critique fondée sur les valeurs chrétiennes sur chaque situation. Il s'y ajoute l'intervention pour la sauvegarde de la justice, de la paix, d'un partage équitable des richesses, de la gouvernance sobre et vertueuse; la promotion de l'entreprenariat par de jeunes chrétiens; la promotion de la formation, de l'emploi et de l'emploi de la jeunesse; la promotion d'un leadership économique chrétien; et des séminaires de renforcement de ses membres qui complètent le volet des stratégies de mise en œuvre du Mouvement autonome chrétien pour le développement durable.