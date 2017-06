Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: CAN 2019 - les impressions d'Ibenge et Migné après le match RDC vs Congo-Brazzaville

Le derby de deux rives du fleuve Congo entre les Léopards de la RDC et les Diables Rouges, le 10 juin à Kinshasa, a assurément été tactique. Au finish, la RDC l'a emporté par trois buts à un. Les deux sélectionneurs Florent Ibenge de la RDC et Sébastien Migné du Congo Brazzaville ont réagi par rapport à la prestation de leurs équipes respectives, l'un tablant sur le choix du système tactique et l'autre sur le manque de maturité et d'expérience d'un groupe en reconstruction.

Favoris de ce derby de deux pays aux capitales les plus rapprochées du monde, les Léopards de la RDC ont, sans surprise mais sans peine, battu les Diables Rouges de la République du Congo Brazzaville en première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2019. A l'issue de cette partie assez disputée, les deux sélectionneurs, Florent Ibenge de la RDC et Sébastien Migné du Congo Brazzaville ont livré leurs impressions.

Dans son analyse du match, Florent Ibenge a mis en exergue le système tactique adopté pour cette rencontre. « On a joué en 4-4-2. Je sais qu'on se met en danger. Beaucoup de gens réclament ce système. Mais le grand problème c'est la récupération du ballon. On n'a pas été bon dans la récupération de ballon parce que c'est un système qu'on a du mal à maîtriser. Mais il fallait prendre des risques et ne pas attendre cette équipe. On sait qu'on a de la qualité. On a fait mal à cette équipe. On a bien démarré le match. On a marqué, malheureusement, on a reculé. On a laissé venir cette équipe du Congo, on les a laissés dans le jeu, alors que lorsqu'on a commencé le match, on sentait bien qu'ils étaient timorés. On a manqué de lucidité, parce qu'au moment où cette équipe marque, il reste une minute avant la mi-temps », a-t-il dit d'emblée en conférence d'après match.

Le remplacement de Bakambu, homme providentiel, auteur d'un doublé au cours de cette rencontre remportée par trois buts à un, a suscité de l'interrogation de la part des supporters au bord de l'indignation. « Bakambu a fait un très bon match. Mais il est à court de préparation. Non seulement il avait des crampes, il ne défendait plus. Au moment où vous êtes en train de mener 2-1, si vous le laissez sur le terrain, vous prenez le risque de laisser l'adversaire plus fort et d'égaliser, ou alors vous solidifiez votre équipe. C'est ce qu'on a fait, en solidifiant l'équipe et on était tranquille. Mais c'est vrai que depuis la fin de son championnat, il n'a pas travaillé. Il préparait son mariage. Il est revenu un peu. On savait qu'avec l'envie il pourrait jouer, mais pas un match entier », a expliqué le sélectionneur des Léopards de la RDC.

Il a enfin souligné que cette rencontre permet de préparer la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 en août. Le prochain match de la RDC, c'est contre la Tunisie à Tunis. « Je peux vous dire que maintenant on est à deux matches de la coupe du monde. On est à un moment quasi historique. On ne va pas aller en Tunisie pour faire le tourisme. On va aller pour gagner et on sera motivé. On va mettre en place la meilleure équipe pour remporter ce match », a rassuré Florent Ibenge.

Migné déçu pour ses joueurs...

Pour sa part, le jeune sélectionneur des Diables Rouges du Congo Brazzaville s'est dit déçu pour ses joueurs qui ont manqué de maturité et d'expérience. « Je suis déçu pour les joueurs, pour l'investissement et le cœur qu'ils ont mis pour essayer de faire front face à cette équipe de la RDC. On manque de maturité, d'expérience sur les cornières défensives. On avait aujourd'hui trois joueurs qui honoraient leur première sélection. On a montré qu'on est en reconstruction, il y a du potentiel. Il nous manque de combler ce gouffre en termes de maturité et d'inexpérience. On espère que d'ici le match retour, on sera à niveau pour vous ennuyer et vous faire mordre la poussière si on peut », a-t-il indiqué.

Pour ce technicien français qui a été adjoint de Claude Le Roy d'abord en RDC ensuite au Congo Brazzaville, l'effectif expérimenté de la RDC a fait la différence au cours de cette rencontre. « Ce qui peut handicaper en termes de rythme, c'est le fait que quand on compare les deux effectifs, vous avez les joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Nous, on n'en a pas beaucoup. Je pense qu'il faut que nos joueurs aussi aient le temps de jeu dans leurs clubs, pour avoir des rythmes, pour emmagasiner de l'expérience. On est en déficit à ce niveau-là si l'on compare les deux effectifs. Mais on travaille. Et j'espère qu'on nous laissera le temps de travailler. C'est ce qui est toujours le plus dur en football, notamment dans cette région d'Afrique Centrale où on veut tout et tout de suite », a observé Sébastien Migné.