Tunisie: Partenariat - Cap sur le Cameroun

Le pays est ouvert aux investissements étrangers et les autorités publiques souhaitent attirer un maximum d'investisseurs pour lancer des projets créateurs de richesses et générateurs d'emplois.

La mission a prévu, en outre, des visites sur le terrain au profit des hommes d'affaires pour connaître d'une façon plus détaillée la vie et l'histoire de ce pays qui ne cesse de progresser dans le domaine de l'économie.

Autant de secteurs dans lesquels plusieurs entreprises tunisiennes ont excellé en réalisant des performances au niveau de la production et des exportations. L'expertise tunisienne peut être transférée aux Camerounais pour qu'ils développent, eux aussi, leur industrie et leurs échanges.

Les secteurs ciblés sont ceux de l'agro-industrie, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, du bâtiment et des travaux publics, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la santé, de l'industrie pharmaceutique et du tourisme.

Une autre conférence sera donnée par la partie tunisienne sur le thème «de la production à la transformation : l'expérience de la Tunisie au niveau de l'organisation, de la technologie et du développement des capacités». Une session sera réservée aux rencontres B2B et B2G.

Le point fort de cette mission sera sans doute le Forum entre hommes d'affaires tunisiens et camerounais pour présenter notamment les opportunités d'investissement et d'échanges. Au programme, la présentation par l'Agence de promotion des investissements, des incitations à l'investissement privé au Cameroun, une séance d'échange.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.