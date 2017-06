Tunisie: Les recettes en hausse de 21%

L'aquaculture contribue à environ 12% de la production totale du secteur de la pêche et les investissements dans ce domaine sont estimés à 346 millions de dinars représentant 63% du total des investissements du secteur de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2010-2016.

La production du secteur a atteint, en 2016, environ 16.322 tonnes contre 14.588 tonnes en 2015. Cette augmentation est due à la hausse du rythme d'investissement dans le secteur avec l'entrée en production, à fin 2016, de 40 projets et l'exploitation de 29 barrages et lacs collinaires.

«L'aquaculture est un secteur compétitif bien qu'il soit aussi confronté à plusieurs obstacles dont, essentiellement, le coût élevé de l'importation des larves (représentent la plus grande part de nourriture des poissons) qui pèse lourd sur le pouvoir d'achat des pisciculteurs, touchés par la dépréciation de dinar par rapport aux autres devises étrangères», a déclaré le secrétaire d'Etat chargé de la pêche et des ressources hydrauliques.

Il a cité, dans ce contexte, 5 projets d'aménagement et de protection des ports de Kalaât Landlous, Sayada, Mahdia, Boughrara et Houmet El Souk qui seront proposés dans le cadre du budget de développement pour l'année 2018.

Il s'agit, également, d'installer un système de surveillance des navires par satellite VMS (Vessel monitoring system) sur les bateaux de pêche, dont la longueur dépasse 24 mètres, et ce, dans le cadre d'un système de contrôle des embarcations de pêche par satellites afin d'empêcher la pêche dans les zones interdites et d'assurer une intervention rapide au cas il y aurait un problème.

Dans un entretien accordé à l'agence TAP, Rabhi a fait état d'une progression de 4% de la production de la pêche et de l'aquaculture, soit plus de 1.238 tonnes. Cette hausse est imputée à l'amélioration de la production de la pêche côtière (8%) et du poisson bleu (5%) en raison de l'amélioration des facteurs climatiques.

La balance commerciale dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture a ainsi enregistré une évolution positive par rapport à la même période en 2016, selon le secrétaire d'Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi.

