Afrique du Nord: La Tunisie éliminée !

Comme le souligne Jacob Antonio, l'entraîneur national, «la durée réduite de la préparation, le manque de matches amicaux, l'indisponibilité totale de joueurs qui font le jeûne constituent les principaux handicaps de réussir et d'aller le plus loin possible».

Le résultat du six national met à nu certaines défaillances fatales avant et au cours de la «World League».

Khaled Ben Slimène et consorts éprouvèrent d'énormes difficultés pour concrétiser les occasions de conclure. Cela s'est manifesté dans les deux dernières rencontres face respectivement à Taïwan et au Monténégro.

Mais les nôtres n'ont pu rééditer leur succès du premier tournoi au Monténégro. Il a suffi que l'équipe subisse une première défaite pour que tout soit remis en question. Et cette défaite inattendue a perturbé sa marche et semé le doute.

