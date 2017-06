Tunisie: Portée et limites d'une démarche

Le séjour dans la ville du Sud, foyer de mouvements sociaux, a duré deux jours et s'est déployé en trois temps : rencontre avec la famille d'Anouar Sakrafi, le jeune manifestant mort suite aux échauffourées entre les forces de l'ordre et les protestataires ; ensuite, entrevue avec les représentants syndicaux de la police et de l'armée, et, enfin, séance d'audition des représentants associatifs locaux et ceux des sit-inneurs.

Toutes les discussions étant enregistrées, précise le président de la commission, M. Mekki, une fois retranscrites, celles-ci serviraient de base au rapport qui sera exposé en séance publique, prévoit-on.

La manifestation dégénère

En attendant, un constat et quelques informations s'en dégagent ; la justice militaire s'est chargée de l'enquête de la mort d'Anouar Sakrafi. Selon les premiers éléments, il a été écrasé par une voiture de la garde nationale et est décédé sur le coup.

Le chauffeur de la voiture « incriminée », qui tentait vraisemblablement de disperser les contestataires, se serait illustré par un comportement particulièrement agité, selon des témoins oculaires.

La manifestation par laquelle tout a basculé pourrait avoir réuni entre 800 et 1.000 personnes, venues protester contre l'Etat et rejeter les propositions « très en deçà des attentes » que ce dernier a dévoilées. Alors que les militaires présents comptaient en tout et pour tout 400 membres.

La violence trouve son origine dans la déviation minutieusement préméditée du plan de la manifestation, qui aura été intentionnellement dirigée vers le district de la garde nationale par des éléments infiltrés. Au départ pacifique, la marche dégénère lorsque la violence éclate.

Le district de la garde nationale est sauvagement vandalisé et incendié. Pièce par pièce, les locaux sont méthodiquement brûlés. Seul le dépôt d'armes au sous-sol a été miraculeusement épargné.

L'incapacité à se décentraliser

Où s'arrête le travail de la commission et où commence celui de la justice ? C'est justement autour de ce point décisif que le débat s'est essentiellement concentré. La commission parlementaire de la sécurité et de la défense n'étant pas une commission d'enquête ad hoc, la portée de son action se limite donc à une zone bien circonscrite.

Et quand bien même les parlementaires ne seraient pas habilités à instruire des enquêtes judiciaires, ni à désigner des coupables et prononcer des jugements.

En revanche, outre le pouvoir législatif qu'ils détiennent, les députés disposent d'une réelle autorité morale. Ils sont appelés, en conséquence, à relater les faits le plus objectivement possible et à émettre des recommandations. C'est en cela que les propos recueillis aussi bien de l'armée et de la police que ceux des délégués des manifestants revêtent une importance capitale.

Néanmoins, les événements d'El-Kamour laissent voir dans toute sa profondeur historique la colère d'une population qui se sent hors du temps et du territoire et des préoccupations de l'Etat.

L'épisode tragique, parce qu'il y a eu mort d'homme, cristallise également l'indigence d'un pouvoir central qui a du mal à se décentraliser et à se faire accepter hors de l'enceinte politique et urbaine.

Mais encore, les soulèvements du Sud, même s'ils ont été alimentés et récupérés par des forces obscures, donnent un aperçu autrement plus fondé sur la faiblesse du maillage territorial partisan des grands partis politiques qui ne semblent être grands, eux aussi, que dans les cités.