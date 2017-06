Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - V.Club domine Don Bosco à Lubumbashi

V.Club a realisé une bonne opération, le lundi 12 juin 2017, en s'imposant face à Don Bosco au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, par deux buts à un. Eddy Ngoy Emomo a signé un doublé victorieux et précieux pour les Dauphins Noirs de Kinshasa qui ont récupéré dans la foulée leur entraîneur Florent Ibenge, qui est aussi sélectionneur des Léopards récents vainqueurs des Diables Rouges du Congo-Brazzaville par trois buts à un en première journée des éliminatoires de la CAN 2019. L'attaquant Ushindi wa Kubanza a réduit l'écart pour les Salésiens de Lubumbashi à dix minutes de la fin du temps réglementaire de la partie. Mais ce fut une réaction insuffisante.

Grâce à ce succès, V.Club s'accroche en peloton de tête avec 18 points et un goal différence de +8, derrière Daring Club Motema (18 points et goal différence de +9) et devant le TP Mazembe (18 points et goal différence de +7). Le FC Renaissance du Congo est un peu largué avec 15 points, récemment battu par le TP Mazembe à Lubumbashi par zéro but à un. La lutte pour le titre de la saison s'annonce donc âpre et très disputée.