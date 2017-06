Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: CAN 2019 - La RDC se fait peur et bat le Congo Brazzaville à Kinshasa

Les Léopards de la RDC ont visiblement été supérieurs face aux Diables Rouges de Brazzaville, le samedi 10 juin 2017 au stade des Martyrs, lors du match de la première journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) prévu au Cameroun.

Trois buts un, ce fut le score en faveur des poulains de Florent Ibenge au terme d'un match moins flamboyant des locaux, en dépit de la victoire. Au contraire, ils se sont fait peur après une première période conclue par un résultat d'un but partout. Cédric Bakambu de Villareal en Espagne a ouvert la marque à la 20e minute sur une somptueuse passe en profondeur de Jordan Ikoko, mais l'inévitable talentueux Thievy Bifouma d'Osmanlispor en Turquie remettait les pendules à l'heure sur une action personnelle à la 45+1e minute, profitant d'un manque d'inattention de Fabrice Nsakala et de l'attentisme de l'axe de la défense congolaise avec Bope, habituellement milieu récupérateur, et du capitaine du jour, Gabriel Zakwani de Northampton en D3 anglaise.

Si en deuxième période, les Léopards ont inscrit les deux autres buts, par Cédric Bakambu à la 56e minute et le précieux Chancel Mbemba à la 90e minute, l'on a cependant vu une équipe des Léopards offensivement incisive avec des valeurs comme Bakambu, Kabananga, Gaël Kakuta titularisé pour la première dans une rencontre officielle après deux apparitions en matchs amicaux déjà contre le Kenya et le Botswana, mais avec une défense quelque peu attentiste.

Les Léopards ont débuté le match dans la configuration tactique de 4-4-2, préféré au 4-3-3 qu'affectionne le sélectionneur Florent Ibenge. Matampi a gardé les perches, préféré à Kiassumba malgré son faible temps de jeu à Mazembe. En défense, il y a eu Nsakala, Zakwani, Bope et Ikoko, et le quarto du milieu de terrain s'est composé de Chancel Mbemba, Jacques Maghoma, Gaël Kakuta et Mubele comme les excentrés, et la paire de l'attaque, Junior Kabananga et Cédric Bakambu. L'on doit rappeler des absences importantes dans les rangs rd-congolaises, notamment, le patron de la défense Marcel Tisserand, le milieu organisateur Paul-José Mpoku et le milieu offensif Neeskens Kebano.

Le onze de départ du sélectionneur Sébastien Migné s'est constitué du gardien de but BarelMouko, et dans le champ Charlevy Mabiala, Francis Nganga, Tobias Badila, Marvin Baudry, Jordan Massengo, Arnold Bouka-Moutou, Delvin Ndinga, le capitaine Prince Oniangé, Thievy Bifouma et Dylan Bahamboula.

Faiblesse défensive...

L'on a observé que le secteur défensif des Léopards, et principalement l'axe de la défense, a semblé être le tendon d'Achille de l'équipe de Florent Ibenge, alors que Chancel Mbemba de Newcastle en Angleterre et Jacques Maghoma de Birmingham en D2 anglaise se sont bien battus au milieu de terrain. En effet, les Diables Rouges se sont procuré de franches occasions de but en première période avec Prince Oniangé par deux fois, Bahambula dont une reprise de la tête a fini sur la barre transversale du gardien de but Matampi ; et en deuxième période, Tobias Badila a, dans une action, transpercé la défense rd-congolaise pour aller inquiéter le gardien de but Matampi VumiLey. L'on note aussi la somptueuse frappe de Delvin Ndinga, superbement déviée en corner par le gardien de but remplaçant du TP Mazembe.

Florent Ibenge a sorti Nsakala à la mi-temps, remplacé sur le flanc gauche de la défense par Issama Mpeko de Mazembe ; l'on a ensuite appris que le joueur d'Alanyaspor en Turquie n'était plus en totale possession de ses moyens physiques après avoir été touché, il avait d'ailleurs demandé à sortir bien avant l'égalisation de Bifouma. Deux autres changements sont intervenus : un peu émoussé après une partie pleine, Gaël Kakuta de Deportivo La Corogne en Espagne a cède, à la 53e minute sa place à Benik Afobe Tunani de Bournemouth en Angleterre qui a joué, lui aussi, son premier match officiel avec les Léopards. Et Cédric Bakambua été remplacé à la 84e minute par le défenseur central Christian Luyindama du Standard de Liège en Belgique.

Dans ce même groupe éliminatoire de la CAN, le Zimbabwe a écrasé le Libéria par trois buts à zéro et prend la première place grâce au goal average. La deuxième journée des éliminatoires est prévue en mars 2018, les Léopards se rendront à Monrovia pour affronter les Lones Stars du Libéria, alors que les Diables Rouges accueilleront les Warriors du Zimbabwe.