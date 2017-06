Congo-Brazzaville: MTN Congo explique la panne générale de ses services téléphoniques et internet

" La remise en service, c'est-à-dire la soudure et la reconnexion de la fibre, est une opération assez fastidieuse qui demandera l'intervention d'un bateau et d'équipes spécialisés. Selon les spécialistes, le temps de restauration peut aller de 2 à 7 semaines. Pendant cette période, et afin de limiter l'impact sur ses clients, MTN Congo a mis an place des solutions alternatives pour assurer la continuité du service Voix et Internet".

Les utilisateurs de MTN ont pu constater l'absence générale des services téléphoniques vers l'international et internet. Cette panne de grande ampleur est expliquée par la compagnie de téléphonie: " Ce dimanche, 11 juin, à partir de 4H36, nous avons fait face à une absence totale du service internet et des appels vers l'international sur l'ensemble du territoire de la République du Congo. Cela fait suite à la section d'un segment du câble sous marin WACS permettant au Congo d'accéder à Internet. La coupure est intervenue en haute mer, à 12 Km de Pointe Noire par l'ancrage d'un navire de pêche "

