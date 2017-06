Tunisie: Conseil des universités - Appel au boycott

En cas d'obstination de la part du ministère, la crise atteindra les élections, les examens et les corrections, et il s'ensuivra une rupture totale entre les responsables ministériels et les responsables universitaires, comme l'ont exprimé les recteurs dans leur correspondance du 7 juin.

La Fgesrs s'attache à la tenue d'une dernière session de négociations autour de ce décret, où il faudrait revenir aux accords conclus entre les parties syndicale et ministérielle. Cette dernière devrait, en outre, s'engager par écrit à payer la prime de recrutement et la prime mensuelle des agrégés dans le cadre des salaires du mois de juillet 2017.

La Fgesrs appelle le ministère à rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard, d'autant qu'il est possible de remédier à la situation s'il opte pour la réconciliation et une issue honorable pour toutes les parties. Ceci ne pourra, toutefois, avoir lieu qu'à certaines conditions exigées par le syndicat au cours de la session de négociations qui s'est tenue en marge du sit-in du 7 juin dernier.

