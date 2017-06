Tunisie: Victoire historique de la Guinée en Côte d'Ivoire

Le Ghana, qui a ouvert la marque par Asamoah Gyan (10e), menait déjà 3-0 à la mi-temps (buts de John Boye et Ebeneze Ofori), mais n'a pas relâché sa pression au retour des vestiaires. Raphael Dwamena en a profité pour réaliser son doublé personnel et porter la marque finale à 5-0.

À onze minutes de la fin, Naby Keita, l'excellent milieu défensif du RB Leipzig, est venu surprendre à son tour le dernier rempart ivoirien. Cela faisait 3-2 pour les visiteurs et le score n'a ensuite plus évolué. Contrairement à leurs opposants, les Guinéens ont su fermer le verrou derrière pour préserver leur avantage. Pour eux, c'est un énorme exploit et pour les Eléphants un vrai désastre.

