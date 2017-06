Tunisie: La rencontre des artistes

Pour rappel, la 1ère édition du Salon tunisien d'art contemporain, qui s'est tenue du 14 juin au 30 juillet 2016 au musée de la Ville de Tunis, a enregistré la participation d'environ 100 artistes plasticiens tunisiens avec des œuvres de sculpture, de photographie et de peinture témoignant les différentes facettes de l'art créatif contemporain en Tunisie autour des thèmes notamment de l'humanité, de la liberté et de la justice.

Organisé par l'Union des artistes plasticiens tunisiens (Uapt), le salon dont l'idée de création remonte à 2011 vise à travers l'exposition d'une variété d'œuvres à présenter les expériences des artistes dans cette discipline, promouvoir les nouvelles formes de l'art contemporain, encourager le travail des artistes et l'interaction entre eux et à faire découvrir la richesse de l'expérience artistique tunisienne dans ce domaine.

