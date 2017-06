Tunisie: Le sport, source d'amitié !

On a confirmé cette bonté humaine, lors des obsèques de l'ex-président Ahmed Karoui.

On a vu du monde! Il y avait Mongi B'har, ex-président du CSHL, Hamdi Meddeb, actuel président de l'EST, notamment d'anciens joueurs comme Kamel Zaïem, Chokri El Ouaer, Ali Kridiène, Aymen Bouzgarou, Salah Chaâoua (ex-CA), des entraîneurs Sofiène Hidoussi, Mokhtar Tlili, Youssef Zouaoui, venus spécialement de Tunis. On ne peut que saluer un tel geste qui raffermit davantage les relations entre les hommes.

Dans le même temps, on a remarqué dans la foule la présence de toute l'armada cabiste : anciens présidents du CAB, anciens entraîneurs et joueurs, dirigeants et bien évidemment des supporters inconditionnels des «Jaune et Noir». Bref, la liste est trop longue.

Tout cela pour dire quels contrastes avec ce que l'on vit dans nos stades! On est loin, très loin de la haine de l'autre, des magouilles des coulisses. L'ambiance était des plus fraternelles. Rien que des salutations, des embrassades et des accolades. Tous étaient chaleureux.