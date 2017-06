Tunisie: Ça promet...

Il y eut jusqu'à Youssef Msakni, certes un surdoué mais qui évolue parfois en dilettante, se contentant d'assumer les charges offensives, à s'impliquer à fond, comme si le brassard de capitaine l'a subitement transformé. On l'a vu revenir en arrière, courir comme un damné durant 90 minutes de jeu et s'investir comme il ne l'avait jamais fait.

Voici pêle-mêle ce que nous avons aimé, et ce que nous n'avons pas aimé lors du match d'ouverture des éliminatoires de la CAN 2019.

Maâloul sait qu'il doit se racheter et qu'il a une dette envers le team national : après avoir échoué à aller au Mondial 2014, au Brésil, il n'a sans doute de pensée que pour celui de 2018, en Russie. Les chemins de la rédemption vont passer par Radès, le 28 août et par Kinshasa, le 2 septembre.

