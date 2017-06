Tunisie: Angela Merkel, chancelière allemande - «Le développement mondial ne peut pas fonctionner sans la participation de tous»

Le gouvernement allemand avait accepté des «partenariats de réformes» avec la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces trois pays, retenus pour leur engagement en matière de bonne gouvernance et pour leur orientation vers la réforme, vont bénéficier du mécanisme bilatéral dénommé «partenariat d'investissement», d'après l'ambassadeur d'Allemagne à Tunis.

«Plus de 50% de la population africaine a moins de 25 ans, a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de renforcer le rôle de la jeunesse africaine et des femmes pour valoriser le potentiel africain et sa diversité et réussir à former un monde interconnecté pour un meilleur avenir commun.

D'après Merkel, les pays industrialisés doivent sortir du modèle classique de partenariat avec l 'Afrique, lequel repose sur le soutien financier et technique pour aller vers un transfert du savoir-faire et des technologies.

Et d'ajouter : «Il est actuellement nécessaire de soutenir les pays africains dans leur quête de développement durable d'autant plus que le continent africain dispose d'un énorme potentiel pour réaliser cet objectif».

La chancelière allemande, Angela Merkel, a insisté, dans son discours d'ouverture, sur l'impératif d'instaurer un développement durable et inclusif au profit du monde entier. «La mondialisation n'est pas une destinée et le développement mondial ne peut pas fonctionner sans la participation de tous les pays», a-t-elle dit.

Ce conclave qui précède le sommet du groupe G20, prévu début juillet 2017 à Hambourg, a pour thème «Investir dans un avenir commun». Il regroupe, durant deux jours, les représentants des pays concernés par l'initiative «Compact with Africa (CWA)», dont l'objectif principal est de soutenir les investissements privés et d'infrastructure en Afrique. Les délégations des pays africains devraient présenter à Berlin des projets de partenariat qui pourraient être appuyés par le G20 dans le cadre de cette initiative.

