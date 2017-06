Afrique du Nord: Appui financier de l'Allemagne à la Tunisie d'une valeur de 300 millions d'euros

Cet accord stipule le versement du montant de 100 millions d'euros par an pendant trois ans, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

Il s'agit de fournir un appui aux finances publiques, a-t-il dit, relevant que l'Allemagne assurera, aussi, une ligne de crédit d'appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie. Cet accord a été signé à l'occasion de la conférence «Compact with Africa» sur le partenariat avec l'Afrique qui se tient les 12 et 13 juin à Berlin.

Le président Béji Caïd Essebsi participe à cette conférence à l'invitation de la chancelière allemande, Angela Merkel.

Il est accompagné d'une délégation officielle composée notamment du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale et ministre des Finances par intérim.