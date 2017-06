Cameroun: Lutte contre le VIH/ SIDA - La coordination du littoral veut améliorer ses statistiques

Un premier état des lieux a été fait ce lundi 12 juin à douala et présenté aux hommes et femmes de medias. Les objectifs fixés par le Cameroun sont clairs ; l'identification de 90 pourcent des camerounais vivant avec le VIH, la mise sous traitement antirétroviraux d'au moins 90 pourcent des patients dépistés positifs au VIH et enfin la suppression de la charge virale pour 90 pourcent de ces patients.

Pour arriver à de tels résultats, plusieurs stratégies sont ainsi mises sur pied dans l'ensemble des formations sanitaires de la région du littoral et plus spécifiquement dans le district de santé de Deido pour la phase pilote. Il s'agit ici entre autres comme stratégies : du dépistage, du transfert des personnes dépistées positives vers l'unité de soins, la mise sous traitement ARV, la rétention sous soins et le suivi biologique à travers l'examen de la charge virale.

Il faut noter que le gouvernement camerounais s'était déjà engagé depuis 2012 à éliminer la transmission mère- enfants du VIH sida avec le passage de l'option A à l'option B plus ceci dans le but de renforcer la réponse nationale face à l'épidémie du VIH , parvenir a l'élimination de nouvelles infections pédiatriques et maintenir le plus grand nombre de mères en vie.

Et ainsi depuis 2015 cette stratégie a été implémentée dans toutes les formations sanitaires de la région du littoral avec pour conséquence directe la diminution significative des enfants contaminés nés de femmes séropositives à moins de 2 pourcent. dans la même année 2015 , il a été mis sur pieds l'initiative ACT ( initiative accélérée de traitement des enfants infectés par le vih sida ) avec pour but de multiplier par deux le nombre des enfants sous traitement ARV qui passerait ainsi de 5455 à 11260 en fin d'année 2016 et deux ans plus tard on se retrouve avec environs 1174 enfants mis sous traitement dans le littoral.

Les chiffres à améliorer

En 2015 dans la région du littoral, le taux de prévalence était de 4,3 pourcent, on estimait donc à 104400 le nombre de personnes vivant avec le vih dans cette région pour seulement 32882 sous traitement ARV soit un pourcentage 31 pourcent et les enfants y représentaient les 3,7 pourcent.

Les autres statistiques données par le docteur Noel Essomba le coordonateur régional de lutte contre le VIH sida pour le littoral font état de ce qu'en avril 2017 on est arrivée à une moyenne de 7300 personnes dépistées par mois pour 270 déclarées positives et 240 sont directement mise sous traitement. Pour améliorer ses statistiques , d'autres stratégies sont été mise sur pied dans la région du littoral durant le mois de mai 2017 il s'agissait entre autre : du déploiement de deux équipes de l'unité mobile du GTR littoral pour booster le dépistage, du dépistage dans les stations services et grands carrefours des moto taximen pour augmenter l'implication des hommes , du renforcement du dépistage de routine dans les formations sanitaires , la gratuité de tous les services du dépistage a la mise sous traitement dans les FOSA du district de santé de Deido, de l'appel à l'initiation de tous les patients pré-TARV , de la recherche active des perdus de vue, du model familial de dépistage , de la gratuité de la charge virale , de l'autorisation et la formation des nouvelles unités pour offrir le paquet complet des soins aux personnes vivants avec le vih.

Ces stratégies ont entrainé des résultats satisfaisant selon la coordination régionale avec une évolution exponentielle que ceux-ci comptent augmenter pour ce mois de juin.