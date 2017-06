Sénégal: Après les investitures à Kaolack - Diène Farba Sarr appelle à l'unité au sein de Bby

Diène Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, par ailleurs coordonnateur de la coalition politique au pouvoir « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby) de la région de Kaolack, a lancé, dimanche, un appel à l'unité dans la mouvance présidentielle au lendemain de la publication des listes des investis pour le scrutin du 30 juillet prochain.

Diène Farba Sarr qui, dans le passé, était mandataire de la coalition soutenant le président Macky Sall dans la commune et dans le département de Kaolack, s'est réjoui de la justesse du choix de ce dernier dans la circonscription éponyme. Il a avoué la difficulté de l'exercice. « Nous sommes au sein d'une grande coalition avec des partis alliés dont la loyauté au président Macky Sall n'a été jamais prise à défaut, donc avec une marge faible. C'est à travers cette dialectique entre la reconnaissance du travail abattu par les responsables de l'Apr et la nécessité de prendre en compte les revendications légitimes de nos alliés, sur le plan local, qu'il fallait faire des choix déchirants », a-t-il déclaré. « Grâce à Dieu, le choix porté sur Mme le maire de Kaolack et sur l'honorable député Koreichi Niass semble être accepté de tous, notamment des principaux responsables de notre parti », a analysé Diène Farba Sarr en marge de l'inauguration d'un espace vert à Bongré dans la commune de Kaolack. Il a invité tous ceux qui sont dans le camp présidentiel à poursuivre la voie de l'unité pour assurer un triomphe électoral au soir du 30 juillet. « Nous qui avons plus de 19 ans de compagnonnage politique avec le président Macky Sall, nous nous devons d'être exemplaires pour suivre, à la lettre, ses instructions pour l'unité au sein de sa formation politique et dans Bennoo. C'est ce que nous avons fait dans le processus des investitures et ce que nous ferons dans l'animation du parti pour la campagne électorale qui profile à l'horizon, nous serons avec les candidats investis pour les pousser à la victoire finale », a-t-il poursuivi.

Il a, par ailleurs, affiché un optimisme à toute épreuve pour une victoire de Bby sur toute l'étendue du territoire en avançant les nombreux acquis enregistrés depuis 2012, notamment avec la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse) et du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc).