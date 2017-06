Sénégal: Baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique - Bon déroulement des épreuves du premier groupe

Les épreuves du premier groupe du baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique ont démarré hier. A Dakar, aux centres des collèges Saint Michel et Sacré-Cœur, les premières épreuves se sont bien déroulées. Ce baccalauréat concerne les séries techniques T1 et T2 et la série Economie et Gestion dite G.

A la vue de cette salle située au premier étage du collège Saint Michel, c'est une concentration maximale. Tous les candidats sont penchés sur leur épreuve. Certains ont le crayon en main, d'autres tiennent la gomme pour effacer sur les feuilles de brouillon. La présence de caméras de télévisions et autres journalistes n'entame en rien à la concentration des candidats du jury 1103 du collège Saint Michel.

Le premier jour du baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique ressemble à tous les jours d'examen. Surveillants sur les allées des salles de classe, un président de jury faisant la navette dans le centre d'examen pour constater le bon déroulement des épreuves. Le baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique concerne les séries technique T1 et T2 et la série Economie et Gestion dite G. Pour ce premier jour du bac technique, c'est avec l'épreuve d'économie générale que les candidats de la série G ont démarré. Ceux des séries T1 et T2 devaient composer pour l'épreuve de Mathématiques. Ces deux épreuves étaient prévues pour une durée de 4 heures.

Essentiellement orientés dans les collèges Saint Michel et Sacré-Cœur, les candidats de la série G de Dakar ont bien démarré les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique de l'année 2017. Président du jury 1103 du collège Saint Michel, Mamadou Diène parle de bon déroulement des épreuves depuis leur démarrage à 8 heures. « Notre jury, celui 1103, compte 316 candidats répartis dans une dizaine de salles de classe avec chacune deux surveillants. Depuis le démarrage des épreuves, tout se passe bien », répète-t-il devant le regard approbateur de deux surveillantes.

Au Cours secondaire Sacré-Cœur, les candidats des deux jurys 1101 et 1102 occupent chacun étage du bâtiment central. Au premier, le président du jury, M. Sy, aidé par une assistante, empile les notes des candidats sur son ordinateur. Avec 360 élèves répartis dans 13 salles de classe, ce jury a aussi démarré les épreuves par l'économie générale. Comme à leur sortie de salle, les candidats ont parlé d'épreuves abordables. Selon une candidate, élève au Complexe éducatif Mamelles aviation Dénango (Cemad), l'épreuve d'économie générale portait sur des questions de cours, de l'intégration économique en Afrique et aussi des calculs de comparaison. Même commentaire de cet élève du lycée technique Maurice Delafosse qui a été un peu dubitatif sur le caractère abordable de l'épreuve d'économie générale. Ces épreuves du premier groupe vont se poursuivre toute cette semaine jusqu'à samedi. Les premières délibérations sont programmées pour le 19 juin.