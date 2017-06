Sénégal: Du rôle vital de l'industrie des télécommunications comme levier de la transformation numérique

analyse

Le secteur des télécommunications est bien conscient que la transformation numérique changera pour de bon la façon dont nous interagissons avec nos clients. Cependant, il existe encore un grand scepticisme quant à l'impact réel et à la rapidité de la transformation numérique sur les entreprises déjà bien établies.

Le secteur des télécommunications est un exemple parfait de cette tendance dans la mesure où il joue un rôle essentiel dans le soutien de la transformation numérique à travers les secteurs, mais il peut également débloquer une valeur significative grâce à sa propre transformation numérique.

Les véritables entreprises de télécommunications numériques pourront développer de nouvelles façons de travailler à l'aide d'une nouvelle architecture informatique qui relie parfaitement les technologies frontale et dorsale. Cela signifie un niveau plus élevé d'assurance commerciale en protégeant les revenus et en empêchant la fraude.

L'un des obstacles à la transformation numérique est que de nombreux dirigeants estiment encore que les modèles commerciaux créés par des entreprises de rupture comme Uber ne sont pas réalistes pour leurs opérations spécifiques. D'autres hésitent à lancer des programmes sans les compétences, le soutien financier, le modèle d'investissement, la patience et la culture pour réussir.

L'Initiative de transformation numérique du Forum économique mondial (Fem) a analysé l'impact des technologies numériques sur l'industrie et la société. Dans son dernier rapport sur les télécommunications, le Fema identifié quatre grands thèmes relatifs au numérique et ayant le potentiel de débloquer 2.000 milliards de dollars en nouvelles opportunités de revenus pour l'industrie et la société :

- Réseaux du futur - concerne la virtualisation et sa promesse de changer fondamentalement la façon dont les réseaux sont construits et fonctionnent.

- Au-delà du réseau - se concentrer sur la façon dont les technologies, telles que l'Internet des Objets (IoT), la réalité virtuelle (Vr) et les modèles ré-imaginés de communication numérique, peuvent étendre les flux de revenus au-delà de la connectivité.

- Redéfinir l'engagement des clients - met en évidence la façon dont les entreprises qui encouragent les consommateurs à vivre des expériences numériques de grande qualité finiront par gagner leur fidélité.

- Combler le fossé de l'innovation - cela concerne la demande d'innovation rapide et ses exigences pour de nouveaux modèles et stratégies d'innovation pour une main-d'œuvre numérique.

De 2016 à 2025, les gains dans le secteur des télécommunications devraient dépasser 1.200 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation cumulés. De même, la valeur pour la société devrait dépasser 800 milliards de dollars - dont la majorité proviendrait de la connexion de milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées à Internet.

Il est important de souligner, ici, que, bien que la transformation numérique soit différente pour chaque entreprise, nous devons comprendre comment l'intégration de la technologie numérique dans une entreprise entraîne des changements dans la façon de gérer son activité et d'apporter de la valeur à ses clients. Au-delà de cela, c'est un changement culturel qui nécessite d'expérimenter régulièrement et de ne pas avoir peur de l'échec.

Les entreprises de télécommunications sont confrontées à un paysage économique et concurrentiel en évolution rapide, grâce à des bouleversements numériques internes et externes. Le rôle que les opérateurs ont joué dans l'accélération des modèles d'affaires et de services numériques ne s'est pas traduit par une nouvelle valeur, leur part de marché étant passée de 58 % en 2010 à 47 % en 2015 et devrait chuter à 45 % en 2018. La pression sur les revenus traditionnels signifie qu'il est de plus en plus important, pour les opérateurs, de prendre en compte les nouveaux modèles commerciaux numériques afin de s'assurer qu'ils participent à la valeur de la transformation numérique.

Pour les organisations plus grandes et établies, la transformation numérique est une entreprise colossale, mais qui, lorsqu'elle est menée correctement, apporte des activités plus en phase avec les demandes des clients. Et ces organisations seront plus résilientes dans un avenir numérique en constante évolution. Voici quatre impératifs pour le secteur et les décideurs politiques :

- Une transformation des réseaux sera nécessaire pour permettre de nouveaux modèles commerciaux au-delà du réseau et pour répondre aux attentes des clients.

- Les nouveaux modèles d'affaires adoptant les technologies émergentes nécessiteront une forte collaboration avec les industries verticales et les plateformes Internet.

- Opérer à l'ère du numérique nécessite un changement de culture d'entreprise ainsi que de nouvelles structures organisationnelles.

- La transformation numérique nécessitera un ajustement des modèles existants de politique et de réglementation.

La prochaine décennie de la transformation numérique sera considérablement différente. Les entreprises de télécommunications devront être bien préparées pour tirer profit de la transformation radicale qui intervient dans la vie des consommateurs, au sein des entreprises et dans l'ensemble de l'économie.

Le Responsable relations avec les gouvernements et le secteur, Ericsson Afrique subsaharienne