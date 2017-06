Cote d'Ivoire: Cinéma - «Bayiri, la patrie», quand la Côte d'Ivoire bascule dans le chaos

Qu'importe alors si le film est de facture plus qu'artisanale, si les acteurs surjouent, si le scénario est surchargé... Bayiri reste un coup de projecteur brutal, et à ce jour unique, sur l'une des crises majeures de l'histoire récente du continent.

Envolées les modestes plantations de cacao qu'ils cultivaient depuis des décennies, du jour au lendemain, ces paysans vont se retrouver sur les routes, cohortes misérables, victimes d'extorsions et de viols, pour se retrouver dans un camp de réfugiés, dans le pays de leurs ancêtres. Ce n'est pas la fin de leurs malheurs, car le camp se révèle un mouroir, un désert entouré de barbelés où règnent la faim, la violence et la prostitution.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.