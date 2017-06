Afrique du Nord: Aide alimentaire du Maroc au Qatar

Photo: liberation

Aide alimentaire du Maroc au Qatar

Sur instruction de S.M le Roi Mohammed VI, le Maroc a décidé d'envoyer des avions chargés de produits alimentaires à destination de l'Etat du Qatar, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, dont voici le texte :

«Sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc a décidé d'envoyer des avions chargés de produits alimentaires à destination de l'Etat du Qatar.

Cette décision intervient en conformité avec les préceptes de la sainte religion islamique qui incite à la solidarité et l'entraide entre les peuples islamiques notamment en ce mois béni de Ramadan, conformément au verset coranique : «le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuves claires de la bonne direction et du discernement».

Le Royaume du Maroc affirme que cette décision n'a aucun lien avec les aspects politiques de la crise entre l'Etat du Qatar et d'autres pays frères, sachant que la position du Maroc à ce sujet a fait l'objet d'un communiqué exhaustif du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale rendu public dimanche 11 juin 2017 ». Lequel rappelle que cette position émane des principes clairs qui fondent la politique étrangère du Royaume du Maroc et repose sur les relations de fraternité sincère qui lient S.M le Roi Mohammed VI, à ses frères Rois et Princes des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Selon la même source, cette position repose également sur les relations de partenariat stratégique exceptionnel avec les membres du CCG et les liens solides entre le peuple marocain et les peuples de ces pays.

Cette position ne peut, en aucun cas, être liée aux positions des autres parties non arabes qui tentent d'exploiter cette crise pour renforcer leur positionnement dans la région et porter atteinte aux intérêts suprêmes de ces pays, a indiqué le communiqué.

Le Maroc n'a pas besoin de présenter une preuve ou de confirmer sa solidarité permanente avec les pays frères du Golfe, qui s'est manifestée dès la première guerre du Golfe à travers notamment son soutien à la souveraineté des Emirats arabes unis sur ses trois îles, la rupture de ses relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran, en solidarité avec le Royaume du Bahreïn, et sa participation à la coalition arabe pour le soutien de la légitimité au Yémen, où plusieurs Marocains sont tombés martyrs aux côtés de leurs frères des pays du Golfe.

Le principal souci du Maroc est de consolider la stabilité de ces pays pour que le CCG préserve sa place distinguée en tant que modèle réussi de la coopération régionale, a conclu le communiqué.

Messages Royaux à l'Emir du Koweït et au Prince héritier d'Abou Dhabi

L'Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a reçu, lundi au palais Bayan à Koweït City, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, émissaire de S.M le Roi.

A cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine lui a transmis un message verbal, a rapporté l'agence de presse koweïtienne KUNA.

S.M le Roi a exprimé à l'Emir du Koweït «le soutien total du Souverain aux efforts et initiatives entreprises par l'Emir du Koweït pour faire baisser la tension entre les pays du Golfe, contenir la crise et dissiper les différends à travers le dialogue entre les pays frères du Conseil de coopération du Golfe (CCG)», indique la même source.

L'émissaire Royal a été également reçu lundi soir au Palais Al-Batine d'Abou Dhabi par Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, Prince héritier d'Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées de l'Etat des Emirats Arabes Unis.

A cette occasion, Nasser Bourita lui a transmis un message verbal de S.M le Roi Mohammed VI.