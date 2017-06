Afrique de l'Ouest: Enfance volée dans le monde - Le Burkina occupe 165e sur 172

Le Burkina Faso est classée 165e sur 172 pays en matière d'enfance volée, selon un rapport de Save the children international. La nouvelle a été a révélée aux journalistes au cours d'une conférence de presse, le mardi 13 juin 2017, à Ouagadougou.

Save the children international a publié, le 1er juin 2017, un nouvel indice appelé «Indice de privation de l'enfance» et un rapport mondial sur les «enfances volées». Selon le conseiller technique en protection de l'enfant à Save the children, Daouda Sako, ce rapport a dénombré 2, 6 milliards d'enfants dans le monde. Et, 700 millions, (soit 1 sur 4) d'entre eux ont été privés de leur enfance. Ainsi, 263 millions d'enfants sont déscolarisés, 168 millions travaillent (avec 85 millions qui exercent un travail dangereux), 156 millions souffrent de malnutrition, 40 millions de filles sont en couples.

Le Burkina figure parmi les 10 derniers

Aussi, près de 28 millions victimes de conflits, environ 16 millions deviennent mères chaque année, environ 8 millions décèdent chaque année et plus de 75 mille ont été assassinés en 2015. Des chiffres qui décrivent la gravité de la situation de l'enfance dans le monde, à entendre les conférenciers.Ces informations ont été livrées aux journalistes, le lundi 13 juin 2017 dans la matinée, au siège de Save the children à Ouagadougou.

Toujours dans ce rapport, le Burkina Faso occupe la 165e place sur les 172 pays. Ce rang le classe parmi les 10 dernières nations. Il s'agit de la Guinée(163e), de la Sierra Léone(163e), du Soudan du Sud(166e),du Tchad(167e), de la Somalie(168e) de la République Centrafricaine(169e), du Mali (170e), de l'Angola(170e) et du Niger(172e).

Les 10 premiers viennent de l'Europe et l'Asie. Ce sont la Norvège, la Slovanie, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, le Portugal, l'Irlande, l'Islande l'Italie, la Belgique, le Chypre, l'Allemagne et la Corée du Sud. «Au-delà des chiffres, ce rapport reflète le désespoir humain et les opportunités manqués chez les enfants», a déploré le conseiller technique en protection de l'enfant à Save the children Burkina, Daouda Sako.

C'est pourquoi, la directrice-pays a déclaré que «ce rapport n'est pas de trop et il n'est fait pour dormir dans les tiroirs». Il se veut être une interpellation aux gouvernements et à leurs partenaires afin qu'ils investissent davantage pour assurer le droit à la survie aux enfants. Elle a recommandé quatre garanties: investir dans les enfants pour atteindre les ODD ; encourager l'appui du gouvernement et de tous les acteurs dans la lutte contre les causes de ses privations ; garantir l'investissement du gouvernement dans la protection de l'enfant et opérationnaliser la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans.

Pour ce qui est de la méthodologie, la chargée de communication et de plaidoyer de Save the children Burkina Faso, Valérie Sorgho, l'enquête s'est basée sur une revue documentaire, c'est -à-dire des rapports déjà existants de l'UNICEF du HCR, de l'OMS du PNUD, de la Banque mondiale... .

A cet effet, un outil d'analyse a été élaboré. Il s'agit de l'indice de privation d'enfance que sont : les conflits, la violence extrême, le mariage d'enfants, les grossesses précoces, la malnutrition, la privation d'éducation et le travail des enfants. Ce rapport sera présenté au public, à Dori, chef-lieu de la région du Sahel, le 16 juin prochain, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfance africaine.