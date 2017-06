Ile Maurice: Disparitions - La police à la recherche d'une adolescente et d'un sexagénaire

Elle est portée manquante depuis le 10 juin. La police de Quatre-Bornes est à la recherche de Marie Stacy Megane Wong See Chung, une adolescente de 15 ans, résidant à cité Bassin, Quatre-Bornes.

La jeune fille est de teint brun, de constitution moyenne. Elle a de longs cheveux noirs bouclés et mesure 1m50. Le dernier jour où elle a été aperçue, Marie Stacy Megan Wong See Chung était vêtue d'une paire de blue jeans slim, d'une veste dans les tons bleu et gris ainsi qu'une paire de sandales.

Un sexagénaire est également porté disparu, selon la police de Camp Le Vieux. Il s'agit de Keddy Marjolin, âgé de 60 ans. Cet habitant de Roches-Brunes est de teint clair et de moyenne constitution.

La police est à sa recherche depuis le 23 avril 2017. Il mesure 1 m 70 et a des cheveux noirs. Le jour de sa disparition, il portait un t-shirt blanc et bleu, un pantalon bleu et des chaussures noires.