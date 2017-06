Photo: RFI

Le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron

Rabat — Le Président français, M. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, Mme Brigitte Macron, effectuera une visite d'amitié et de travail au Maroc mercredi et jeudi, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, annonce mardi un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, dont voici la traduction:

"Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le Président français, M. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, Mme Brigitte Macron, effectuera une visite d'amitié et de travail au Royaume du Maroc, mercredi et jeudi 19 et 20 Ramadan 1438 de l'Hégire, correspondant aux 14 et 15 juin 2017.

À cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, aura des entretiens officiels avec Son illustre hôte.

Cette visite reflète la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et fort à la faveur de la volonté commune de consolider les liens multidimensionnels unissant les deux pays".